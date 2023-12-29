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KIZILCIK ŞERBETİ 45. BÖLÜM İZLE! Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta? Show TV yayın akışı

29.12.2023 19:28 | Son Güncelleme:
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Kızılcık Şerbeti 45. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Kızılcık Şerbeti 44. bölüm ile ekrana gelmiş ve yayınlanan bölümde Abdullah Bey ve Alev'in sahneleri olay olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. Peki, Kızılcık Şerbeti hangi gün, saat kaçta? İşte Kızılcık Şerbeti 45. bölüm izle ekranı ve Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti 44. bölüm Show TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Pembe'nin sinir krizi geçirdiği sahnesi gündem olmuştu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı merak edildi. İşte Kızılcık Şerbeti 45. bölüm canlı izle ekranı ile son bölüm özeti ve tv yayın akışı

KIZILCIK ŞERBETİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA?

Show TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizi saat 20.00'de başlıyor. Kızılcık Şerbeti 45. bölüm ile bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 44. BÖLÜM ÖZETİ

Alev ve Abdullah, birlikteliklerinin aileleri tarafından sandıkları kadar kolay kabul görmeyeceğini anlasalar da çıktıkları yoldan dönmeye niyetleri yoktur. Ömer'in hastalığının ortaya çıkması ve geçirdiği ameliyat tüm aileyi bir araya getirecektir. Ömer hayata dönmüştür. Artık tek amacı kaybettiği aşkı Kıvılcım'ı tekrar geri kazanmaktır. Pembe ilk şoku atlattıktan sonra durumu kabul etmeyip savaşmaya başlayacaktır. Artık tek hedefi Alev ve ailesini kendilerinden uzak tutmaktır.

kızılcık şerbeti alev

KIZILCIK ŞERBETİ 45. BÖLÜM SHOW TV CANLI İZLE

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır. Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak Kıvılcım Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır. Pembe'nin Fatih'e bir kız arkadaş bulma çabalarını anlayan Doğa için artık bu son damladır. Doğa, Pembe'ye açıktan savaş ilan eder.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
09:45 Aile
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı
21:45 Korkusuz Korkak
23:30 Sandık Kokusu

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