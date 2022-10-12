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Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda?

12.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi ekranların yeni yapımlarından biri olarak karşımıza çıktı. Fragmanıyla gündem olan dizide, farklı değerlere sahip olan iki ailenin yaşantısı yayınlanacak. Dizinin başrolünde tanıdık simalar yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Selin Türkmen, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi oyuncular yer alıyor. Evrim Alasya 'Kıvılcım' rolüne hayat verirken Doğukan Güngör 'Fatih', Selin Türkmen 'Çimen' rolünü oynayacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayınlanacağı günün, yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, modern bir kadın olan Kıvılcım çocuklarını da kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmiş bir kadındır. Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa'nın eşi Fatih'in ailesi muhafazakardır. İki farklı kültüre sahip olan ailenin hikayesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin konusudur.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

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