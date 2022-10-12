Kızılcık Şerbeti dizisinde Selin Türkmen, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi oyuncular yer alıyor. Evrim Alasya 'Kıvılcım' rolüne hayat verirken Doğukan Güngör 'Fatih', Selin Türkmen 'Çimen' rolünü oynayacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayınlanacağı günün, yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, modern bir kadın olan Kıvılcım çocuklarını da kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmiş bir kadındır. Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa'nın eşi Fatih'in ailesi muhafazakardır. İki farklı kültüre sahip olan ailenin hikayesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin konusudur.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI

Sıla Türkoğlu

Doğukan Güngör

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar

