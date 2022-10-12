Kızılcık Şerbeti dizisinde Selin Türkmen, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi oyuncular yer alıyor. Evrim Alasya 'Kıvılcım' rolüne hayat verirken Doğukan Güngör 'Fatih', Selin Türkmen 'Çimen' rolünü oynayacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Kızılcık Şerbeti dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yayınlanacağı günün, yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak.
İyi eğitimli, modern bir kadın olan Kıvılcım çocuklarını da kendi değerleri doğrultusunda yetiştirmiş bir kadındır. Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa'nın eşi Fatih'in ailesi muhafazakardır. İki farklı kültüre sahip olan ailenin hikayesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin konusudur.
Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum