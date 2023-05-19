Kızılcık Şerbeti hangi kanalda, kaçta başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? 19 Mayıs Show Tv yayın akışı

Kızılcık Şerbeti, kanalı, yayın saati ve yeni bölümüyle araştırılıyor. İki farklı yaşam tarzına sahip ailenin hikayesinin anlatıldığı Kızılcık Şerbeti, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin yayın saati araştırılıyor. İşte Kızılcık Şerbeti ile ilgili son gelişmeler ve 19 Mayıs Show TV yayın akışı...

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA, KAÇTA BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Cuma akşamlarının reyting birincisi dizi, Show TV'de yayınlanıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. İlgiyle takip edilen dizinin bu akşam 26. bölümü yayınlanacak. Dizinin 26 bölüm özeti ise şöyle:

Fatih'in kendisini aldattığını öğrenen Doğa, doğacak çocuklarının velayetini alabilmek için ihaneti ispatlayarak ayrılmaya karar verir.

Böylece bir süre hiçbir şey duymamış gibi davranacaktır. Bu konuda en büyük yardımcısı ve tek sırdaşı Alev olacaktır. Ömer ve Kıvılcım birlikteliğinin üzerinden kara bulutlar dağılmış, iki sevgili gönüllerince aşklarını yaşamaya başlamışlardır.

Nilay'ın bebeğinin erkek ve sağlıklı olduğu haberi tüm Ünal ailesini sevince boğar. Aylin ile yaşadığı geceden büyük pişmanlık duyan Fatih, onun oyununa gelmekten kendini koruyamaz. Fatih gitgide batağa saplanmaya başlayacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğine Ünal ailesi zoraki de olsa onay vermişse de, sorun bu sefer de Umut'un ailesinden gelecektir. Umut, Nursema'yı istemeye Sönmez ile gelecektir.

Kayhan'ın kirli çamaşırlarını bularak onu çevresinden uzaklaştıran Ömer, onun çokta kolay lokma olmadığını, hayatının sırrının ortaya dökülmesi neticesinde büyük bir şokla anlayacaktır.

19 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

