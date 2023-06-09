Kızılcık Şerbeti'nde o sahneler olay oldu! 'Nursema'nın asgari maaştan haberi var mıdır acaba?'

Kızılcık Şerbeti'nde istemediği bir evliliğe zorlanan Nursema, sonunda gerçek aşkı Umut ile evlendi. Yeni evli çift evlerinin ilk alışverişini yapmak için markete gittiğinde Nursema'nın yaptığı alışverişin tutarını gören Umut sosyal medyanın diline düştü.

Dizide Umut karakterine hayat veren Serkan Tınmaz'ın mimikleri ve tepkileri sosyal medya oldukça konuşuldu.

Nursema ile çıktıkları alışverişte 8.923.55 TL tutarın çıkmasıyla Umut'un tepkileri izleyenleri oldukça güldürdü.

Özellikle Twitter'da en çok konuşulan dizi olan Kızılcık Şerbeti ile ilgili dizi başladığından beri 148 bin tweet atıldı.

Umut'un tepkilerini komik bulan kullanıcılar 'Nursema'nın asgari maaştan haberi var mıdır acaba', 'Et siparişleri verdiği sahneyi izlerken param bitti', 'Sahnede Umut’un mimiklerine kahkaha atarken koltuktan düştüm Hahahahahha kıyamam yaaaa', 'Umut'un ocağına incir ağacını diker ben söyleyeyim' gibi yorumlarda bulundular.



