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  4. Kızılcık Şerbeti'nde 'üvey anneyle ilişki' tepki çekti! O sahneler çekildi ama yayınlanmadı... Projeye veda edecek

Kızılcık Şerbeti'nde 'üvey anneyle ilişki' tepki çekti! O sahneler çekildi ama yayınlanmadı... Projeye veda edecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.10.2024 14:45
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Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümüyle çok konuşulan dizi yeni sezona oldukça iddialı başladı. Ancak dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin sahneleri tepki çekti. Dizideki 'üvey anneyle ilişki' sahneleri istenmedi. Bazı sahneler çekildi ama yayınlanmadı...

Kızılcık Şerbeti'nde 'üvey anneyle ilişki' tepki çekti! O sahneler çekildi ama yayınlanmadı... Projeye veda edecek

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

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Her bölümüyle büyük ses getiren dizide Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin sahneleri izleyenlerin tepkisini çekti.

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BAZI SAHNELER ATILDI...

Dizideki 'üvey anneyle ilişki' sahneleri seyirci tarafından istenmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; konuyla ilişkili gelen şikayetler üzerine kanalın önlem aldığı Giray ve Heves’le ilgili bazı sahnelerin atıldığı öğrenildi.

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Çekilen bazı sahnelerin şikayetler sonrası yayınlanmadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca yeni sezonda 5 yeni oyuncunun dahil olduğu diziden önümüzdeki haftalarda ayrılıklar yaşanacağı konuşulmaya başlandı.

Diziye yeni katılan bazı isimlerin Kızılcık Şerbeti’ne veda edeceği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Şebnem Dönmez Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti
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