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Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! Settar Tanrıöğen o fenomen diziyle anlaştı yeni rolü olay oldu! Ekranlara dönüyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.12.2024 21:05
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Kızılcık Şerbeti'nden sağlık sorunları nedeniyle ayrılan Settar Tanrıöğen, ekranlara dönüyor. Yeni yıldan sonra fenomen dizide yer alacak. Usta oyuncu tarikat liderine hayat verecek.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! Settar Tanrıöğen o fenomen diziyle anlaştı yeni rolü olay oldu! Ekranlara dönüyor...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Uzun süre hastanede kalan ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden de ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Ünlü oyuncunun yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Taylan, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunun iyi olduğunu yeni projeleri değerlendirdiğini açıklamıştı.

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Ölümden döndü! Ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı! Ölümden döndü! Ünlü oyuncunun son durumunu açıkladı!

KIZIL GONCALAR'A GELİYOR!

Bir süre dinlendikten sonra önümüzdeki sezon ekranlara döneceği düşünülen Settar Tanrıöğren Kızıl Goncalar dizisiyle anlaştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen Necati Şahin’in yazdığı dizide yeni yıldan sonra tarikat liderini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
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