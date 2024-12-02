Beyin kanaması geçirmişti! Ölümden dönen Settar Tanrıöğen'in son durumu merak edildi! Ünlü isim açıkladı...

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Uzun süre hastanede kalan ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'nden de ayrılmak zorunda kalmıştı.

63 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu da merak ediliyordu. Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Apo, Ahmet Mümtaz Taylan Tanrıöğen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

"YENİ İŞLERİ DEĞERLENDİRİYOR"

Ahmet Mümtaz Taylan yaptığı açıklamada, "Settar'dan da güzel bir haber vereyim. Geçen hafta oturduk kahve içtik. Çok çok iyi durumda. Önümüzdeki sezon kendisine gelen işleri değerlendiriyor." dedi.