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  4. Kızılcık Şerbeti'nden tokat gibi sahne! Kıvılcım'ın kadın cinayetleri sahnesi gündem oldu! 'Annenin kızının kafası..."

Kızılcık Şerbeti'nden tokat gibi sahne! Kıvılcım'ın kadın cinayetleri sahnesi gündem oldu! 'Annenin kızının kafası..."

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.10.2024 09:24
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Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri ve taciz olaylarına tokat gibi bir gönderme yapıldı. Kıvılcım'ın isyanı ise gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nden tokat gibi sahne! Kıvılcım'ın kadın cinayetleri sahnesi gündem oldu! 'Annenin kızının kafası..."

Son dönemlerde Türkiye'de yaşanan kadın ve çocuk cinayetleri kanayan yaramız haline geldi. Önce Narin Güran'ın haftalardır çözülemeyen cinayeti Türkiye'yi yasa boğdu. Ardından İstanbul'un ortasında bir kadının iki erkek tarafından taciz edildi ve son olarak da 19 yaşındaki Ayşegül Halil ve İkbal Uzuner Fatih'te Semih Çelik tarafından vahşice katledildi.

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Ünlüler, siyasetçiler, futbolcular ve toplumun birçok kesiminden insanlar bu cinayetlere ve yaşananlara sessiz kalmadı. Sık sık toplumsal mesajlar vererek seyircinin takdirinin kazanan Kızılcık Şerbeti de yeni bölümünde cinayetler hakkında bir sahne yayınlandı.

TOKAT GİBİ SAHNE!

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde kadın cinayetleri ele alındı. Kıvılcım ve Sönmez'in sahnesi gündem oldu.

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Kıvılcım'ın sözleri ise diziye damga vurdu. Yaşananlara isyan eden Kıvılcım sahnede "Ülkenin hali kadınların başına gelenler, benim yaşadılalrım ne ki. Can güvenliğim yok diye bas bas bağıran kadınları bile koruyamıyoruz.Her gün yeni bir vahşet hikayesine uyanıyoruz. Bana bir şey olmaz diye bir şey yok. Bir köyde çocuk katlediliyor kimsenin sesi çıkmıyor. Başka bir yerde sokak ortasında iki adam taciz ediyor, sıkıştırıyor, bir annenin kızının kafası önüne atılıyor. Bu dünya nereye gidiyor." dedi.

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"Sosyal medyada kınama mesajları yazılıyor ama bu mesajla olacak bir şey değil. Olan yine kadınlara oluyor. Tacizcilere, katillere karşı cezasızlık artık buna bir son verilmeli. Böyle bir şeyin hafifletici sebebi olabilir mi? Bir kadın birisini şikayet ediyorsa bunun bir sebebi olmalı ya bunu kimse anlayamadı bu memlekette." sözleri tüyleri diken diken etti.

Sosyal medyada da yorum yağdı...

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Kızılcık Şerbeti
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