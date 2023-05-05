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Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Survivor'ın yıldızı kadroya katılıyor

05.05.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi cuma günleri yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Survivor'da yarıştığı dönemde adından söz ettiren Yiğit Dikmen diziye dahil oluyor. Ünlü isim Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi Serdar'ı canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Survivor'ın yıldızı kadroya katılıyor

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişecek. 2014 yılında yayınlanan Survivor'da "Gönüllüler" takımında yarışan Yiğit Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ı canlandıracak.

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KIZILCIK ŞERBETİ'NDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Serdar'ın yolu, Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen ile kesişecek. Çimen ve Serdar arasında yaşanacak sürpriz gelişmeler de Kızılcık Şerbeti'nde tansiyonu daha da yükseltecek.

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ESKİ SURVIVOR YARIŞMACISI YİĞİT DİKMEN KADROYA DAHİL OLDU

Uzun yıllar amatör kümede futbol oynadıktan sonra crossfit ile ilgilenen Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun ardından rol aldığı "Şehrin Melekleri", "Hayat Mucizelere Gebe", "Sen Çal Kapımı" ve "Üç Kız Kardeş" gibi yapımlara Kızılcık Şerbeti'ni de eklemiş oldu.

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Dizide Çimen ile Serdar arasında yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor.

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