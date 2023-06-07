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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı

07.06.2023 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Alev karakteriyle fırtınalar estiren Müjde Uzman sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak bir ödül gecesine katılan ünlü isim göğüs dekoltesiyle adeta nefes kesti. Müjde Uzman dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Alev karakteriyle büyük beğeni toplayan Müjde Uzman iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa bir ödül gecesine katıldığı tarzıyla çok konuşuldu. Siyah göğüs dekolteli bir elbise giyen ünlü oyuncu dekolteli pozlarını peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü oyuncuya sosyal medyada; 'Alev hanım yaktınız ortalığı', 'Çok güzel çok', 'İnanılmaz güzelsin', 'Gerçekte adın bence Alev' gibi yorumlar yapıldı.

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Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine modellik ile başlayan Uzman, ardından Vj'lik yapmış daha sonra oyunculuğa adım atmıştır.

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Oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.

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2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmi ile adım attı.

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