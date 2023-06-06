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Fiyatı 710 TL'ye düştü! Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör'de %25 indirim

05.06.2023 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör'ün fiyatı düştü! Kaliteli bir ses deneyimi için tasarlanmış bambu gövdeli hoparlörü çok uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Xiaomi'nin yaratıcı mühendislik ekibi tarafından tasarlanan bu hoparlör, müzik severler tarafından oldukça seviliyor. Hem şık tasarımı hem de kaliteli sesi ile sizi büyüleyecek bu cihaza bir şans vermeye ne dersiniz?

Fiyatı 710 TL'ye düştü! Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör'de %25 indirim

Keyifli bir müzik deneyimi sunan kaliteli bir hoparlöre sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise size harika bir önerimiz var: Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, kısa süreliğine %25 indirimde! Yüksek kaliteli ses performansı, taşınabilir olması, su geçirmez özelliği, kablosuz bağlantıya sahip olması, ergonomik tasarımı ve daha birçok artısıyla müzik severlerden tam not alan bu cihaza siz de bir şans vermek isterseniz acele etmenizi öneririz. Ürün tükenmeden, indirim bitmeden alın! İşte detaylar...

"İyi ki aldım!" diyeceğiniz: Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Adsız tasarım - 2023-06-05T180018.041

Ürün özellikleri

  • 13 saat kesintisiz müzik çalma süresi
  • Su sıçramalarına karşı koruma sağlayan IPX7 koruması
  • Su geçirmez özellik
  • Entegre mikrofon
  • Ergonomik tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir
  • 16 W yüksek kaliteli ses
  • Çift ses modu
  • Tamamen kablosuz stereo
  • Bluetooth 5.0
  • Uzun Çalma Süresi
  • Tek tuşla temassız arama

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sesi güzel ve temiz veriyor. En üst düzeyde bozma yok. Bu fiyat bandındaki speakerlardan çok daha yüksek bir ses veriyor. Şarjı uzun gidiyor. Tasarımı güzel ve dayanıklı. Bir senedir kullanıyorum, bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bağlantısı hızlı, gecikmesi yok, ve otomatik eşleşme her cihazla iyi çalışıyor. Kopma durumu yaşamadım. Artıları: Su geçirmezlik, iyi ses kalitesi, uzun şarj ömrü, dayanıklılık. Eksileri: Internal mikrofonu olmasa daha iyi. Deep bass modu ile normal mod arasında çok büyük bir fark yok."

  • "JBL Go 3 ile arasında kalmıştım. İyi ki bunu tercih etmişim. Bu fiyata kesinlikle kaçırmayın."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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