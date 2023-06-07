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Konforlu ve şık tasarımlarıyla moda severlerin gözdesi: Elle ayakkabı ve çantalarda %40'a varan indirim

07.06.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aradığınız konforu ve şıklığı bir arada sunan Elle ayakkabı ve çantalar şimdi indirimde! Birbirinden havalı yeni sezonun en trend modellerine uygun fiyatlarla sahip olmak ve kombinlerinize eşsiz bir hava katmak isterseniz bu fırsatı kaçırmamanızı öneririz.

Konforlu ve şık tasarımlarıyla moda severlerin gözdesi: Elle ayakkabı ve çantalarda %40'a varan indirim

Herhangi bir kombininizi, günlük veya özel bir etkinlikteki şık bir kıyafeti, zarif tasarıma sahip havalı bir ayakkabı ve çantayla tamamlamak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Her tarza ve beğeniye uygun modern tasarıma sahip ürünleri moda severlerle buluşturan Elle'de kısa süreliğine ilk ürüne %20, 2. Ürüne %40 indirim başladı. Kombinlerinizi tamamlayarak şıklığınızı artıracak kalitesiyle de öne çıkan Elle ürünlerine bir şans vermeye ne dersiniz?

Sezonun en havalı ayakkabı ve çantaları indirimde!

Adsız tasarım - 2023-06-07T091551.728

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