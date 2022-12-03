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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

03.12.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemin dizisiyle yakaladığı yükselişi Kızılcık Şerbeti dizisiyle taçlandıran ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Sıla Türkoğlu, cesur pozlarıyla adından söz ettirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerle paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

1999 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Sonrasında Yemin dizisinde 'Suna' karakterine hayat veren Türkoğlu, duru güzelliği ve yeteneğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Emanet dizisinde 'Seher' karakterini canlandıran yıldız, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiriyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

İddialı stiliyle dikkat çeken yıldıza takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kalçasına inen dekoltesiyle poz veren Sıla Türkoğlu'nun tarzı, kimi takipçisi tarafından beğenilmiş kimi tarafından ise eleştirilmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

İşte Sıla Türkoğlu'nun Instagram paylaşımları...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı


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