Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nu bir de Instagram'da görün! Kalçasına inen dekoltesine yorum yağdı

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerle paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

1999 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Sonrasında Yemin dizisinde 'Suna' karakterine hayat veren Türkoğlu, duru güzelliği ve yeteneğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı. Emanet dizisinde 'Seher' karakterini canlandıran yıldız, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiriyor.

Özel yaşamıyla gündeme gelmekten kaçınan Sıla Türkoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırıyor.

İddialı stiliyle dikkat çeken yıldıza takipçileri tarafından çok sayıda yorum yapılıyor.

Kalçasına inen dekoltesiyle poz veren Sıla Türkoğlu'nun tarzı, kimi takipçisi tarafından beğenilmiş kimi tarafından ise eleştirilmişti.

İşte Sıla Türkoğlu'nun Instagram paylaşımları...



