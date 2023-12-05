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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta güçlük çekti

05.12.2023 11:35 | Son Güncelleme:
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Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Doğa karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olan ünlü isim şimdi de kilolu haliyle gündem oldu. Türkoğlu'nun eski halini görenler tanımakta zorlandı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğukan Güngör ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim bu defa eski fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Sıla Türkoğlu'nun kilolu hali ortaya çıktı! Görenler tanımakta zorlandı.

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Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü ismin eski haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Değişimin böylesi', 'Nasıl değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Sıla Türkoğlu kilolu hali

Sıla Türkoğlu oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı.

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4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı. Günümüzde ise, 2022 yılından itibaren Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa Korkmaz karakteriyle başrolde yer alıyor.

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