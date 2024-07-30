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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör yine yakalandı! Sarmaş dolaş haller...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.07.2024 07:51
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör geçen ay dansçı Aleyna Yalçın’la görüntülenmiş hemen ardından da Survivor Aleyna ile plajda samimi anlara imza atmıştı. Güngör geçtiğimiz gece genç bir kadınla yine yakalandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör yine yakalandı! Sarmaş dolaş haller...

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı oyuncusu Doğukan Güngör oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Güngör'ün dansçı Aleyna Yalçın ile görüntülenmesi gündem olmuştu.

Oyuncu yakalandığında "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demiş daha sonra ise sevgili olmadıklarını açıklamıştı.

Yakışıklı oyuncu geçtiğimiz günlerde de Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Çeşme’de bir beach’te görüntülenmişti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör yine yakalandı. GazeteMagazin'in haberine göre; İstanbul'da bir mekanda görüntülenen oyuncunun yanında genç bir kadın vardı.

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Gece boyunca kadın arkadaşıyla sarma dolaş olan oyuncu sosyal medyanın diline düştü.

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doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
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