Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan olay gönderme! 'Oynamaktan anlamayan...'

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü isim Evrim Alasya sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa botokslu oyuncuları hedef aldı. Evrim Alasya sosyal medya hesabından 'Oynamaktan anlamayan,botokslu “oyuncu” devri kapandı sanki ha,ne dersin!' diyerek bir paylaşım yaptı.

Ünlü ismin bu gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Keşke', 'Bu devir seninle kapandı', 'Çok haklı bir yorum', 'Ekrandakilerin hepsi aynı' gibi yorumlar yapıldı.





