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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan olay gönderme! 'Oynamaktan anlamayan...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2024 08:41
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan Evrim Alasya başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Sempatik tavırları ve samimi halleriyle de çok beğenilen ünlü isim bu defa son paylaşımıyla gündem oldu. Alasya, botokslu oyuncuları hedef aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan olay gönderme! 'Oynamaktan anlamayan...'

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Kıvılcım karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü isim Evrim Alasya sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

evrim 2

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa botokslu oyuncuları hedef aldı. Evrim Alasya sosyal medya hesabından 'Oynamaktan anlamayan,botokslu “oyuncu” devri kapandı sanki ha,ne dersin!' diyerek bir paylaşım yaptı.

evrim paylaşım

Ünlü ismin bu gönderi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Keşke', 'Bu devir seninle kapandı', 'Çok haklı bir yorum', 'Ekrandakilerin hepsi aynı' gibi yorumlar yapıldı.

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