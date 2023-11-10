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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi de çok ünlü çıktı! Meğer aynı dizide...

10.11.2023 08:48 | Son Güncelleme:
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran dizi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle çok konuşuluyor. Dizide tavırları ve sempatik halleri ile büyük beğeni toplayan Nilay karakterine ünlü oyuncu Feyza Civelek hayat veriyor. Feyza Civelek'in annesi bakın kim çıktı. Meğer aynı dizidelermiş...

Cuma akşamlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen'in palaştığını dizi güçlü kadrosu ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yayınlandığı günden bu yana reyting listelerini alt üst eden Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine ise Feyza Civelek hayat veriyor. Zaman zaman açıklamaları ve başarılı oyunculuğu ile gündeme gelen Civelek hakkında ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı.

nilay

Dizideki sempatik tavırları ile beğeni toplayan Nilay karakterini canlandıran ünlü oyuncunun annesi de çok ünlü bir isim çıktı. 1995 yılında İstanbul’da doğan Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek olduğunu duyanlar çok şaşırdı.

Feyza Civelek' 1

Son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiren Feyza Civelek, annesinin kaleme aldığı tüm efsane dizilerde rol almış.

kızılcık şerbeti nilay 3

ATV, Kanal D, Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014'te Show TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Melis Civelek, görevini bir yıl sonra bırakarak senaryo yazarlığında kendine yepyeni bir kariyer kapısı araladı.

Kızılcık Şerbeti nilay 4

İlk olarak yayınlandğı dönemde büyük ilgi ile izlenen Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosunu yazan Civelek, dizinin inanılmaz beğeni almasıyla sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi.

melis civelek

Melis Civelek, Adını Feriha Koydum'la başlayan kariyer yolculuğuna Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle devam etti.

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