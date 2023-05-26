Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç paylaştı! "Pembe görmesin"

Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali yaparken dizinin oyuncuları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Dizide Nursema karakterine can veren Ceren Yalazoğlu, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi.
Başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan güzel isim All Magazine için kamera karşısın geçti. Tüylü üstü, mini eteği ve desenli çoraplarıyla poz veren Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Yalazoğlu Karakoç'a beğeni yağdı.
Bazı takipçiler ise güzel oyuncuya Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüne gönderme yaparak "Pembe görmesin", "Pembe'nin kalbine iner" yorumlarında bulundu.