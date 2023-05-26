Hande Erçel ezber bozdu! Hakan Sabancı ile özel gecede

Ünlü oyuncu Hande Erçel bir süredir çapkınlıklarıyla tanınan Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel Sabancı ailesine de girmiş ve Arzu Sabancı ile tanışmıştı.

Aşkları dolu dizgin giden çiftten Hande Erçel bir süredir Cannes Film Festivali'ndeydi. Kıyafetleriyle de dikkat çeken güzel oyuncu ezber bozdu ve amfAR gecesine sevgilisi Hakan Sabancı ile katıldı.

Erçel, yabancı basına poz verirken, iş insanı sevgilisi Hakan Sabancı ise kenarda bekledi.

İkilinin kırmızı halıda birlikte poz vermesine sosyal medyada da yorum yağdı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'yı görenler "Yılların çapkınını ehlileştirdi kadın", "Hakan demek çok aşık", "Vay be yalanlamaktan nereye" yorumları yaptı.



