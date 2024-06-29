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Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ünlü manken Demet Şener ile akraba çıktı! Görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.06.2024 12:15
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Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Dizideki performansıyla çok konuşulan Taşçıoğlu, ünlü manken Demet Şener ile akraba çıktı...

Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ünlü manken Demet Şener ile akraba çıktı! Görenler çok şaşırdı

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Pembe karakteriyle adından sıkça söz ettiren Sibel Taşçıoğlu dizideki performansıyla çok konuşuluyor.

Son günlerde yıllar önceki görüntüsü ile gündem olan Taşçıoğlu ünlü manken Demet Şener'le akraba çıktı.

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GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Demet Şener ile bir davette yan yana gelen Sibel Taşçıoğlu'nun akraba olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Şener, Sibel Taşçıoğlu ile karesini paylaşarak “Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?” ifadelerini kullandı.

ŞENER

Şener'in bu paylaşımı kısa sürede beğeni toplarken gören herkes çok şaşırdı. Ünlü mankenin bu gönderisine 'çok şaşırdım', 'Nasıl ya bunlar akraba mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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Express

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Anahtar Kelimeler:
Demet Şener Sibel Taşçıoğlu
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