Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez Kızılcık Şerbeti'ni izledi! Yerine gelen ismi duyunca...

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularından Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti.

İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi hastanede devam ediyordu. Setar Tanrıöğen'in hayat verdiği 'Abdullah Ünal' karakterini bundan sonra Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı duyurulmuştu.

HAFTAYA TABURCU OLUYOR

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, hafızasındaki sıkıntıyı atlatan usta oyuncu Settar Tanrıöğen haftaya taburcu olacak.

Oyuncu kendine gelir gelmez ‘Kızılcık Şerbeti’ni izleyip duygulandı ve ekip arkadaşlarını sordu.

Tanrıöğen, ’Abdullah Bey’ rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan’ın seçilmiş olmasından ise memnun olduğunu belirtti. Ünlü isim diziye bir daha dönmeyecek. Ahmet Mümtaz Taylan, ise hastane ziyaretlerinin kısıtlı olması nedeniyle Tanrıöğen'i henüz göremedi.