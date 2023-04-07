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Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? Gözler RTÜK'te

07.04.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti, RTÜK tarafından verilen ceza ile gündemde. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi, geçtiğimiz bölümlerdeki gerdek gecesi sahneleriyle çok konuşulmuştu. Bu sahneler sebebiyle Show TV'ye verilen ceza kanala bildirildi. Peki Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? İşte ayrıntılar...

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı mı? Kızılcık Şerbeti neden ceza aldı? Gözler RTÜK'te

Kızılcık Şerbeti dizisinde, seküler bir aile ile muhafazakar bir ailenin çocuklarının evliliği izlenirken gelişen olaylar seyirciyi ekran başına kilitliyor. Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Dizi, gerdek gecesi sahnesi nedeniyle çokça eleştirildi. RTÜK'ten konuya dair ceza geldi. İşte Kızılcık Şerbeti ile ilgili gelişmeler...

KIZILCIK ŞERBETİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılmadı. Diziye, RTÜK tarafından 5 bölüm yayın durdurma cezası verildi.

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Kızılcık Şerbeti dizisinin final kararı hakkında bir açıklama yapılmadı. Yayın durdurma cezası sonrasında yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edeceği tahmin ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ NEDEN CEZA ALDI?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıkladı. Şahin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında Kızılcık Şerbeti isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

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