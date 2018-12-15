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Kızım 13. son bölümde Öykü'ye oldu? Demir ve Candan'ı yıkan olay!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 15.12.2018 01:08 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Kızım 13. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu ve Beren Gökyıldız'ın oynadığı Kızım'ın son bölümünde, Cemal Öykü'ye Demir'in gerçek babası olmadığını söyledi. Cemal'in söyledikleriyle yıkılan Öykü'nün hastalığının belirtileri artmaya başladı. Öykü okuldaki tiyatro oyunu sırasında sahnede bayıldı ve uyanmadı. Öykü hastaneye kaldırılırken, Demir ve Candan ise adeta yıkıldı. Finalde ise Demir, DNA testinin gerçek olmadığını öğrendi.

TV8’de yayınlanan Kızım 13. son bölümde; Öykü'nün, okul piyesinde bir türlü uyanmaması onu izlemeye gelen Demir ve Candan'ı telaşlandırdı. Sahnede bayılan Öykü hastaneye kaldırılırken, hastalığının ilerlemesi ise babası Demir'i yıktı.

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Asu ise babasının Öykü'ye bıraktığı mirası alabilmek için yıllardır görmediği kızının velayetini aldı. Öykü ise mutsuz bir şekilde Asu ve Cemal'le yaşamaya başladı. Ancak Cemal Öykü'ye Demir'in gerçek babası olmadığını söyledi. Öykü yaşadığı mutlu günlerin ardından yeniden büyük üzüntü yaşadı. Finalde ise Demir, Öykü'yü ilk aldığı sırada mahkemeye verilen DNA testinin gerçek olmadığını öğrendi. Demir, Öykü'nün gerçekten babası olup olmadığını nasıl öğrenecek?

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