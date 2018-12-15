Kızım 13. son bölümde Öykü'ye oldu? Demir ve Candan'ı yıkan olay!

TV8’de yayınlanan Kızım 13. son bölümde; Öykü'nün, okul piyesinde bir türlü uyanmaması onu izlemeye gelen Demir ve Candan'ı telaşlandırdı. Sahnede bayılan Öykü hastaneye kaldırılırken, hastalığının ilerlemesi ise babası Demir'i yıktı.

Asu ise babasının Öykü'ye bıraktığı mirası alabilmek için yıllardır görmediği kızının velayetini aldı. Öykü ise mutsuz bir şekilde Asu ve Cemal'le yaşamaya başladı. Ancak Cemal Öykü'ye Demir'in gerçek babası olmadığını söyledi. Öykü yaşadığı mutlu günlerin ardından yeniden büyük üzüntü yaşadı. Finalde ise Demir, Öykü'yü ilk aldığı sırada mahkemeye verilen DNA testinin gerçek olmadığını öğrendi. Demir, Öykü'nün gerçekten babası olup olmadığını nasıl öğrenecek?