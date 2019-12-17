Kızına hediye ettiği taş ölümüne sebep oluyordu!

Çin'deki havaalanı polisi, bir babanın kızına iyi şans getirmesi için verdiği ve üç ay boyunca kızın burnunun kanamasına neden radyoaktif uranyum taşını ele geçirdi. Disk şeklindeki altın renkli kolye, 11 Aralık'ta Çin'in kuzey doğusundaki Liaoning eyaletindeki Dalian havaalanında güvenliği geçmeye çalışırken alarma takıldı.

Dalian gümrük memurları, "beş elementli proton kuantum enerji rezonatörü" olarak tanımlanan nesnenin, aynı anda 11 diş röntgeni almaya eşdeğer olan, saatte 112.4 mikrosievert radyasyon yaydığını söyledi. Sievert, canlı dokunun maruz kaldığı radyasyonun etkisini gösteren "doz eşdeğeri"nin SI sistemindeki birimi.

ÜÇ AY KIZIN BURNU KANADI

Şans getirsin diye verilen radyoaktif kolye, küçük kızın haftalarca burun kanaması yaşamasına neden oldu. İnsanlar genellikle doğal arkaplan radyasyonundan yılda 2.000 ila 3.000 mikrosievert alırken, bilgisayarlı tomografi taramaları ve X-ray'ler 15.000 ve saatte 20 mikrosievert verir. Raporlara göre, yılda 100.000 mikrosieverte maruz kalmak en düşük kanser riski eşiği ve 1.000.000 mikrosieverte (veya 1 sievert) maruz kalan her 100 kişiden birinde ölümcül bir kansere yol açar.