Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kızıyla yemek yerken bir anda fenalaştı: Müşterisini kalp masajıyla kurtardı!

İçerik devam ediyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir lokantada yemek yerken fenalaşan müşteri, işletme sahibinin zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Kalp masajıyla bilinci yerine gelen kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı olayda, saniyelerle yarışılan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir lokanta işletmecisi, yemek sırasında aniden fenalaşarak hareketsiz kalan müşterisini kalp masajı yaparak kurtardı.

Kızıyla yemek yerken bir anda fenalaştı: Müşterisini kalp masajıyla kurtardı! 1

Ata Mahallesi'ndeki lokantaya gelen M.A, yemek masasında otururken bir anda fenalaştı. Durumu fark eden işletme sahibi Ahmet Salış hızla müşterinin yanına gitti. Salış, M.A'yı yere yatırarak bir süre kalp masajı yaptı.

Kızıyla yemek yerken bir anda fenalaştı: Müşterisini kalp masajıyla kurtardı! 2

Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulunuldu. Kalp masajının ardından kendine gelen M.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KIZI BABASININ KALP HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gazetecilere açıklama yapan Salış, müşterisinin boğazına yemek kaçtığını düşünerek ilk olarak Heimlich manevrası yapmaya hazırlandığını ancak M.A'nın kızının babasının kalp hastası olduğunu söylemesi üzerine masaj yaptığını söyledi.

Kızıyla yemek yerken bir anda fenalaştı: Müşterisini kalp masajıyla kurtardı! 3

Kalp masajı konusunda bilgi sahibi olduğunu belirten Salış, "Kızı, 'Babam kalp hastası, kalp krizi geçiriyor olabilir.' dedi. Kendisini yavaşça yere yatırdık, birden o soğuk teri gördüm. Hemen kalp masajına başladım. Bir iki defa yaptıktan sonra gözlerini açtı, bilinci yerine geldi. Sonra terini sildik, kafasının altına yastığa benzer bir şey koyduk. Bilinci yerine geldiği için sevindik." ifadelerini kullandı.

Kızıyla yemek yerken bir anda fenalaştı: Müşterisini kalp masajıyla kurtardı! 4

Salış, müşterisinin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Salış'ın kalp masajı yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaynak: AA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir gecede milyoner oldu, tüm servetini böyle kaybetti! Bir gecede milyoner oldu, tüm servetini böyle kaybetti!
Kaçak göçmenler tünel kazarak Polonya'ya geçtiKaçak göçmenler tünel kazarak Polonya'ya geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Aydın Efeler Kalp‎ masaj lokanta sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.