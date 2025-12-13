Rekor piyango ikramiyesi kazanmıştı: Bir gecede milyoner oldu, tüm servetini kaybetti!

Milyonerden sosyal konut sakinine... Rekor kıran piyango kazananı Bruno Caloone tüm servetini kaybetti.

Banka çalışanı Bruno Caloone 3 Aralık 1995'te bir gecede zengin oldu. Caloone, piyangodan 69.378.690 frank kazandı. Bu, o tarihe kadar Fransa'daki en büyük piyango ikramiyesiydi. Bugünkü kurla hesaplarsak, bu yaklaşık 17 milyon euro'luk (846 milyon TL) bir satın alma gücüne denk geliyor.

PARASINI NASIL KAYBETTİ?

Alman gazetesi Bild'in haberine göre 35 yaşındaki adamın şansı uzun sürmedi. Fransız haber sitesi La Voix du Nord'un haberine göre, Hazebrouklu Caloone parayı yatırım yapmak yerine dünyayı dolaştı ve ailesine, arkadaşlarına ve kulüplere büyük miktarlarda para dağıttı.

Kısa sürede ülke çapında tanınan bir figür haline gele milyarder, televizyon programlarına katıldı.

HANGİ İŞİ DENESE BAŞARISIZ OLDU

Hayatın tadını çıkaran Caloone pahalı hobilerini finanse etti. At yarışlarına meraklı olan adam 14 hayvanlık kendi ahırını kurdu.

Daha sonra 1997'de Hazebrouk'ta zor durumda olan bir toptan et işletmesini devralarak 49 kişilik istihdamın kaybedilmesini önlemeye çalıştı. Ancak girişimcilik macerası mali bir felaketle sonuçlandı. 2004 yılında şirket feshedildi. Caloone'un bu işe harcadığı para 30 milyon frangı (yaklaşık 248 milyon TL) buldu.

Pes etmeyen Caloone 2007'de bir gazete bayisi ve bir tütün dükkanı devraldı ama yine de başarılı olamadı.

Ardından Saraybosna'da bir Fransız fırını açtı ve Hırvatistan'a geziler düzenledi. Ancak bir kez daha, ekonomik başarı ona nasip olmadı.

SOSYAL KONUTLARDA YAŞIYOR

Caloone'un evliliği 2012'de sona erdi. O zamana kadar milyonlarca dolar neredeyse tükenmişti. Bugün, eski piyango kralı genelde durumu iyi olmayan ailelerin kaldığı küçük bir sosyal konut dairesinde yaşıyor. Durumundan şikayetçi olmayan Caloone, "Bulunduğum yerde mutluyum. Sosyal konutta yaşamak bir utanç kaynağı değil." diyor.