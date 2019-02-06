'Kızlar Soruyor' sitesinde güldüren absürt sorular

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 06.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

Her kadının en azından bir kere girip baktığı kızlarsoruyor sitesinde bazen herkesi dumur eden sorular soruluyor.

'Kızlar Soruyor' sitesinde güldüren absürt sorular

Kızlarsoruyor isimli siteye gelen enteresan sorular bazen güldürüyor bazen güldürürken düşündürüyor.

Twitter'da bulunan no context kızlar soruyor isimli hesap, gelen ilginç soruları yayınlıyor. Gerçekten bazen insanı şaşırtan ve aynı zamanda da güldüren sorulardan bazılarını buraya bırakıyoruz:

Kişiye özel otobüs henüz yok; ilk satışta bu arkadaş alır mı alır!
2

Yıkık mı?
3

Evet; ne hissedersiniz?
5

Geçmiş geçmişte kalır mı?
6

Nasıl?
7

Bu soruyla tüm gün geçmez...
8

İnce mesaj verenler...
9

Yok artık!
10

Tam da Polat'ın eşine cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı şu günlerde. Emin misin?
11

Soğusak mı soğumasak mı?
12

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Seksi pozlarını paylaşıp o soruyu sorunca...Seksi pozlarını paylaşıp o soruyu sorunca...
Kira ödüyorsanız sizi buraya alalım! Hislere tercüman oluyorlarKira ödüyorsanız sizi buraya alalım! Hislere tercüman oluyorlar
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kizlarsoruyor kızlar soruyor

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