Kızlardan telefon numaralarını nasıl alırsınız?

K\u0131zlara Sorduk: Erkekler Telefon Numaran\u0131 Almak \u0130\u00e7in Ne Yapmal\u0131? Ard\u0131ndan verdikleri cevaba g\u00f6re telefon numaralar\u0131n\u0131 istedik. \u00c7ok do\u011fal ve \u00e7ok e\u011flenceli bir video oldu:) \u0130yi seyirler!\nG\u00fcne\u015f'e \u00e7ok benzeyen bir y\u0131ld\u0131z ke\u015ffedildiRus kad\u0131n donmu\u015f g\u00f6le atlad\u0131, sosyal medya salland\u0131Cinsel hayat\u0131n\u0131z\u0131 3 kelimeyle anlatacak olsayd\u0131n\u0131z bu kelimeler neler olurdu?
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