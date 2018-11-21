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Kızlardan telefon numaralarını nasıl alırsınız?

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
VİDEO  | 21.11.2018 13:56 | Son Güncelleme

Son dönemin popüler Youtube kanalı Haydaa TV, kızların telefon numarasını almaya çalışmış. Ortaya da bu eğlenceli video çıkmış.

Kızlardan telefon numaralarını nasıl alırsınız?

Kızlara Sorduk: Erkekler Telefon Numaranı Almak İçin Ne Yapmalı? Ardından verdikleri cevaba göre telefon numaralarını istedik. Çok doğal ve çok eğlenceli bir video oldu:) İyi seyirler!


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç de yapılmamış bişey gerçekden tebrikler :))
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