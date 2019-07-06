Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğun da erkek olduğu ortaya çıktı: Dıştan kız içten erkek gözüküyorlar!

Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin 7 yaşındaki en büyük çocuğu ve kendini kız gibi hissettiği için Tuba ismi verilen ve 1 aylık olan çocuğu Fatma’nın doğduktan bir 1 ay sonra cinsiyetinin belli olmadığı acı gerçeğini öğrenince kahroldu.

Karacadağ Kürtepe Mahallesinde yaşayan Gül çifti, en büyük çocukları olan 7 yaşındaki Tuba dünyaya geldi. Bir süre sonra çocuklarının idrarını yapamadığını ve genital bölgede şişlik oluştuğunu fark eden aile bunun üzerine çocuklarını Siverek Devlet Hastanesine götürerek muayene ettirdi.

ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK OLDULAR

Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuklarının kız değil, erkek olduğunu öğrenen aile şoke oldu. Aile bunun üzerine Diyarbakır’da hastaneye yönlendirildi. Aile Diyarbakır’da da doktorların yaptığı inceleme sonucunda çocuğun kız olmadığını, erkek olduğunu ve İstanbul’da müdahale yapılmasını öğrendi.

KIZ GİBİ YETİŞTİRMEYE DEVAM ETTİLER

Baba Şükrü Gül, elindeki birikimle 2 yıl çocuğunu İstanbul’a götürüp getirip tedavi olması için uğraştığını, ama eldeki birikim bitince ve bir sonuca varamayınca öylece bırakıp çocuklarını kız gibi yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.