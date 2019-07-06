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Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğun da erkek olduğu ortaya çıktı: Dıştan kız içten erkek gözüküyorlar!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 06.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin 7 yaşındaki ve 1 aylık kızlarının cinsiyetlerinin erkek olduğu ortaya çıktı. Şoke eden gerçeği öğrenen aile doktorların "Dıştan kızdır, içten erkek gözüküyor" dediğini belirtti. Her türlü tedavi için doktor doktor gezdiklerini belirten aile, masrafları karşılayamaz duruma geldiklerini söyledi.

Kızları olduklarını sanıyorlardı, iki çocuğun da erkek olduğu ortaya çıktı: Dıştan kız içten erkek gözüküyorlar!

Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesinde yaşayan 5 çocuklu Şükrü ve Meliha Gül çiftinin 7 yaşındaki en büyük çocuğu ve kendini kız gibi hissettiği için Tuba ismi verilen ve 1 aylık olan çocuğu Fatma’nın doğduktan bir 1 ay sonra cinsiyetinin belli olmadığı acı gerçeğini öğrenince kahroldu.

Karacadağ Kürtepe Mahallesinde yaşayan Gül çifti, en büyük çocukları olan 7 yaşındaki Tuba dünyaya geldi. Bir süre sonra çocuklarının idrarını yapamadığını ve genital bölgede şişlik oluştuğunu fark eden aile bunun üzerine çocuklarını Siverek Devlet Hastanesine götürerek muayene ettirdi.

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ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞOK OLDULAR

Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuklarının kız değil, erkek olduğunu öğrenen aile şoke oldu. Aile bunun üzerine Diyarbakır’da hastaneye yönlendirildi. Aile Diyarbakır’da da doktorların yaptığı inceleme sonucunda çocuğun kız olmadığını, erkek olduğunu ve İstanbul’da müdahale yapılmasını öğrendi.

KIZ GİBİ YETİŞTİRMEYE DEVAM ETTİLER

Baba Şükrü Gül, elindeki birikimle 2 yıl çocuğunu İstanbul’a götürüp getirip tedavi olması için uğraştığını, ama eldeki birikim bitince ve bir sonuca varamayınca öylece bırakıp çocuklarını kız gibi yetiştirmeye devam ettiğini söyledi.

1 AYLIK FATMA DA AYNBI DURUMDA

Daha sonra dünyaya gelen 5’nci çocuğu olan 1 aylık Fatma’nın da aynı durumda olduğunu ve doktorların yapmış oldukları ultrason sonucuna göre kız olarak öğrendikleri çocuklarının erkek olduğu ve ameliyatla erkek olabileceğini öğrenen aile 7 yaşında olan ilk çocukları Tuba ve 1 aylık olan çocukları Fatma için yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

'DIŞTAN KIZ, İÇTEN ERKEK GÖZÜKÜYOR'

Torunlarının doğum ve hastane süreçleriyle yakından ilgilenen anneanne Nevin Kardeş, kızının sezaryenle hastanede doğum yaptığını söyledi.

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Durumu bilmediklerini, doktorların kendilerini taburcu edip eve geldiklerini belirten anneanne Kardeş, “Eve geldik, evde şişkinlik çıktı 3 günden sonra. 40 günlük oldu kalktık Siverek Devlet Hastanesine götürdük. Orada doktorlar müdahale etti. Dediler, böyle bir durum var bizi Diyarbakır’a sevk ettiler direkt. Biz Diyarbakır’a gittik. Dıştan kızdır, içten erkek gözüküyor. Diyarbakır’a götürüp getirdik. Daha sonra İstanbul’a götürüp getirdik. Maddi durum yoktu, 2 yıl gezdirdiler bir sonuç çıkmayınca ilgilenmekten vazgeçtiler. 2 yaşına kadar ilgilendik, babası edemeyince vazgeçti. Büyüğü 7 yaşındadır, yeni bebekleri oldu. O da Diyarbakır’da annesi yine sezaryenle doğum yaptı. Çocuk doktoruna gösterdik. Baktık bu da aynı büyük çocuğu gibidir. Doktor hanıma dedim, hocam böyle bir durum vardır. Ultrasona gittik, kız olduğunu söyledik ama çıkan sonuç erkek olduğunu gösteriyor. Orada yine çocuğu yatırdık, bizden aldılar. Orada bir hafta yatırdık, yine çağırdılar gidip çocuğu getirdik. Ultrasona göre dıştan kızdır, içi erkektir. Hoca öyle dedi bana. Biz isim bırakmıştık, bilmiyorduk böyle bir durum vardır. Hoca ameliyat olmasını söyledi. Babası götürdü getirdi, masraftan dolayı yapamadılar öyle bıraktılar. 2 yıl gezdirdi vazgeçti. Devletten yardım istiyoruz, yardımcı olsunlar. 2 tane çocuğu böyle günahtır, yazıktır. Çocuğu okula gönderiyoruz, okuldakiler dalga geçiyorlar. Babası da çöp toplayarak, kağıt, karton toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. 5 çocuk var, ailesi var, zorla geçiniyorlar. Bu çocuklar böyledir diye bir yere gidip çalışamıyor da” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kız erkek Diyarbakır Çocuk cinsiyet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
büyüdüğünde seçimi kendisi yapar artık.
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