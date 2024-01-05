YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

05.01.2024 07:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisine ziyarette bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti

Tatar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği tarafından, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen "Kıbrıs Gerçekleri" sergisini ziyaret etti. Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Burada konuşan Tatar, sergide bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tatar, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneğine ve bu sergide büyük gayretleri olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ile ekibine teşekkürlerini sundu.

KKTC'de 1950'lerde başlayan ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren Kıbrıs Türklerine yönelik katliamların belgelenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, "Biz bunları geleceğe taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Tatar, Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin de milli meselesi haline geldiğini dile getirerek, "Dolayısıyla ben buradan tüm bu konuları gündeme getiren, bunları yaşatan, bunları gerçekten Türk kamuoyuna mal eden herkese sevgi, saygılarımı iletirken, hayatta olmayanlara rahmet diliyorum. Şu anda hala hayatta olanlara sağlık diliyorum, huzur diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin sesinin uluslararası kamuoyunda daha güçlü bir şekilde duyurulduğunu söyledi.

Bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın "iki devletli siyaset" temelinde olabileceğini belirten Tatar, "Eğer iki devletin işbirliği öngörülemezse, böyle bir şeyi karşı taraf kabul etmemekte direnirse o zaman şu andaki mevcut durum devam eder. Biz de Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ne kadar güçlendireceğiz, bunların planını, programını ana vatan Türkiye'nin desteğiyle yapmak durumunda olduğumuzu, bunun mesajını vereceğiz." dedi.

Tatar, bundan sonraki süreçte hiçbir gücün Türkiye'yle KKTC'nin arasındaki bağları koparmaya yetmeyeceğini kaydederek, "Var gücümüzle, KKTC'nin 40. yılında ve Barış Harekatı'nın 50. yılında bütün dünyaya bunları duyurmak elbette bizlerin görevidir, bizlerin sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldıŞehit polis Fethi Sekin kabri başında anıldı
Van’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladıVan’daki iş yerleri fiyat listelerini asmaya başladı
Iraklı polisler Türkçe öğreniyorIraklı polisler Türkçe öğreniyor
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ersin Tatar kktc

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ocak Cumartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:04
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Cumartesi

Yeni şifa eczanesi
Cankaya
Asmabahçe eczanesi
Cankaya
İnce eczanesi
Elmadag
Kayiran eczanesi
Ayas
Gülreyhan eczanesi
Yenimahalle
Nur eczanesi
Camlidere
Selman eczanesi
Sincan
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.