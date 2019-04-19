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KKTC'de dev hortum korkuttu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 18:16 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağış yerini hortum ve doluya bıraktı.

KKTC'nin turizm kenti Girne ve İskele bölgesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken Lapta deniz sahilinde hortum oluştu. Girne'ye bağlı Lapta deniz sahilinde görülen hortum yerleşim yerlerine gelmeden etkisini kaybetti.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, bölgede etkili olan dolu ve fırtına sonucunda şu ana kadar herhangi maddi hasarın meydana gelmediğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC hortum girne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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