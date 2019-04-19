KKTC'de dev hortum korkuttu

KKTC'nin turizm kenti Girne ve İskele bölgesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkilerken Lapta deniz sahilinde hortum oluştu. Girne'ye bağlı Lapta deniz sahilinde görülen hortum yerleşim yerlerine gelmeden etkisini kaybetti.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, bölgede etkili olan dolu ve fırtına sonucunda şu ana kadar herhangi maddi hasarın meydana gelmediğini ifade etti.

