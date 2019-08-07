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KKTC'de öz oğlunu vahşice öldüren cani annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

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GÜNDEM  | 07.08.2019 21:11 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren ve deli olduğunu iddia eden cani anne Bilge Lord Kunduracı’nın akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı.

KKTC'de öz oğlunu vahşice öldüren cani annenin akıl sağlığı yerinde çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Mayıs 2018'de 7 yaşındaki öz oğlunu 32 yerinden bıçaklayarak vahşice öldüren cani anne Bilge Lord Kunduracı’nın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ara davasının kararı açıklandı. Kunduracı’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesi ile açtığı ara davada uzman doktorlar ve cezaevindeki telefon görüşmeleri üzerine yapılan incelemeler sonucu annenin 'akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat mahkeme tarafından reddedildi.

MAHKEME NORMAL ŞEKLİNDE DEVAM EDECEK

2018 yılında öz oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşması 20 Eylül’de normal şeklinde devam edecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC öz oğlunu öldüren anne Deli

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