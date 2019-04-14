KKTC’de profesör ’cinsel taciz’ iddiasıyla gözaltında

Müzik dersi alan L.Ö. adlı kız öğrenci, önceki gün, iddiaya göre, bölümle ilgili sorular sormak üzere Prof. Dr. Memduh Ö.’nün yanına gitti. L.Ö. bölüm başkanının yanından ayrılıp, cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.
Bunun üzerine polis ekipleri, Prof. Dr. Memduh Ö.’yü gözaltına aldı. Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılan öğretim görevlisiyle ilgili bilgi veren polis, "Zanlı, dersler ile ilgili ofisine giden öğrencisine sarılıp, yanaklarından öptükten sonra dudaklarından öpmek istedi" dedi.
Polis, Memduh Ö.’nün ilk ifadesinde, "Dostane olarak L.Ö.’nün yanaklarından öptüm" dediğini de aktardı.
Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Memduh Ö.’nün, 3 gün gözaltında kalmasına karar verdi.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
Mahkeme sonrası DAÜ Rektörlüğü ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) tarafından açıklama yapıldı. Rektörlüğün açıklamasında, Memduh Ö.’nün, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Rektörlük, öğretim elemanını dava sonuçlanıncaya değin geçici olarak görevinden uzaklaştırdı. Bu aşamada ilgili öğrenciye DAÜ-PDRAM başta olmak üzere, gerekli tüm destek veriliyor. Üniversite olarak öğrencimizin yanındayız" denildi.
DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"Bu olay bizi çok derinden üzmüştür. Kadın ve erkek tüm öğrencilerin her açıdan özgürce okuyacakları bir ortam için mücadele ediyoruz. İnsanlık onuru için mücadele ediyoruz." (DHA)
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