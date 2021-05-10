Klasik ayran tarifini unutun! Hem renkli hem de çok sağlıklı 4 farklı ayran tarifi

Ayranı sadece yoğurt ve suyun karşımı olarak görüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Soğuk ve bol köpüklü bir ayrana yapacağınız birkaç püf noktasıyla yaz aylarında oldukça sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakika içerisinde hazır! İşte karşınızda klasik ayran tariflerine takip olacak rengarenk 4 ayran tarifi...

ŞALGAMLI AYRAN

8 yemek kaşığı yoğurt

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1 su bardağı acısız şalgam

Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın.

ZERDEÇALLI AYRAN

8 yemek kaşığı yoğurt

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zerdeçal

Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın. Zerdaçalın rengini iyice vermesi için 4 su bardağı suyun bir miktarıyla toz halindeki zerdaçalı açabilirsiniz.

KIRMIZI LAHANALI AYRAN

8 yemek kaşığı yoğurt

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1,5 su bardağı kırmızı lahana turşusu suyu

Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın. İsteğe bağlı olarak turşu suyunu acılı seçebilirsiniz.

NANELİ AYRAN

8 yemek kaşığı yoğurt

4 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı kuru nane (İsteğe bağlı olarak yarım demet taze nane de kullanabilirsiniz)

Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın. Bu ayran tarifinin daha ferahlatıcı bir etkiye sahip olması için buz ekleyebilirsiniz.



