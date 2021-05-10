Klasik ayran tarifini unutun! Hem renkli hem de çok sağlıklı 4 farklı ayran tarifi

Ayranı sadece yoğurt ve suyun karşımı olarak görüyorsanız oldukça yanılıyorsunuz. Soğuk ve bol köpüklü bir ayrana yapacağınız birkaç püf noktasıyla yaz aylarında oldukça sağlıklı bir içecek elde edebilirsiniz. Üstelik sadece birkaç dakika içerisinde hazır! İşte karşınızda klasik ayran tariflerine takip olacak rengarenk 4 ayran tarifi...
Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın.
Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın. Zerdaçalın rengini iyice vermesi için 4 su bardağı suyun bir miktarıyla toz halindeki zerdaçalı açabilirsiniz.
Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın. İsteğe bağlı olarak turşu suyunu acılı seçebilirsiniz.
Bütün malzemeleri el blenderı ile köpürüne kadar çırpın. Bu ayran tarifinin daha ferahlatıcı bir etkiye sahip olması için buz ekleyebilirsiniz.
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