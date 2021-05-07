Kilis’in vazgeçilmez lezzeti ‘Cennet çamuru’ iftar sofralarının aranılan tarifi oldu

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tatlı, Ramazan boyunca iftar sofralarını süslüyor. Kentte cennet çamuru yapan işletmenin dördüncü kuşak ustası Mustafa Toprak, cennet çamuru tatlısının Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu söyledi.

Toprak, kentte önceden Kilis kaymaklı künefe olarak yapılan tatlının, sonradan dedesi ve babası tarafından içerisine Antep fıstığı eklenerek "cennet çamuru" adıyla yaklaşık 25 yıl önce ortaya çıktığını ifade etti. Yaklaşık 12 yıldan bu yana tatlı yaptığını belirten Toprak, cennet çamurunun gerek turistler gerekse kentteki vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü dile getirdi.

Cennet çamuru tatlısının yöreye özgü ürünlerin harmanlanmasıyla yapıldığını anlatan Toprak, "Altı fıstık ve kadayıfla yoğrulan cennet çamurumuzun üzerine Kilis'imizin hakiki sahan kaymağından koyuyoruz. Cennet çamurunun önceki adı Kilis kaymaklı künefesiydi. Kırma künefenin içerisine fıstık atılmadan cennet çamuru olmuyordu. Dedem ve babamın yapmış olduğu katkılar sonucunda içerisine fıstık konularak cennet çamurumuz bugüne kadar geldi." dedi.