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Klasik bir tatlıya muhteşem çikolata dokunuşu: Çikolatalı irmik tatlısı!

10.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çikolata söz konusu olunca hemen herkes için akan sular duruyor. Tatlı tarifleriyle muhteşem bir uyum yakalayan çikolata, damakta bıraktığı lezzet ile mutluluk ve haz veriyor. Birçok tatlının vazgeçilmez eşlikçisi olan çikolata, klasik tatlılara da çok yakışıyor. Türk mutfağında oldukça sevilen irmik tatlısını bir de çikolata ile denemeye ne dersiniz?

Klasik bir tatlıya muhteşem çikolata dokunuşu: Çikolatalı irmik tatlısı!

Türk mutfağının çok yapılan tatlılarının başında gelen irmik tatlısı, hem lezzetli hem pratik tarifi ile birçok kişinin tercihi oluyor. Yediden yetmişe herkesin severek tükettiği irmik tatlısını, çikolata ile zenginleştirerek kalpleri fethedebilirsiniz. Üstelik bu tarifi evinizdeki basit malzemeler ile hızlıca hazırlayabilirsiniz. İşte karşınızda tüm ihtişamı ile çikolatadan vazgeçemeyenlere çikolatalı irmik tatlısı tarifi...

ÇİKOLATALI İRMİK TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

  • 750 ml süt

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilya

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

ÇİKOLATA SOSU İÇİN

  • Yarım paket çikolata sos

  • 1 su bardağı soğuk süt

  • 1 yemek kaşığı kıyılmış çikolata parçaları veya Hindistan cevizi

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir tencerenin içerisine sütü dökün.

  • Sütün içerisine irmiği ve şekeri ilave edin.

  • Ocağın altını açın ve tahta kaşık yardımı ile güzelce karıştırarak pişirin.

  • Tenceredeki karışım kaynayıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

  • Karışım kaynamaya başladıktan sonra yoğun bir kıvam alana kadar karıştırmaya ara vermeden devam edin.

  • Karışım yoğun bir kıvama ulaşınca içerisine vanilyayı ekleyin.

  • Güzelce karıştırın ve tencerenin altını kapatın. Tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığında erimesi için karıştırın.

  • Bir tart kalıbını veya tatlıya uygun cam bir kalıbı su ile hafifçe ıslatın.

  • Kalıbın içerisine hazır durumda olan irmik tatlısını dökün.

  • Tatlıyı oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabına kaldırın.

  • Buzdolabında 1-2 saat kadar soğuttuğunuz tatlıyı, ters çevirerek geniş bir servis tabağına çıkartın.

  • Küçük bir tencerenin içerisine çikolata sosu ve soğuk sütü koyarak çırpın.

  • Tencereyi ocağa alarak kaynayana kadar karıştırın.

  • İyice kaynadıktan sonra ocağın altını kapatarak oda ısısına gelene kadar soğutun.

  • Çikolata sosu oda sıcaklığına gelirken kabuk tutmaması için ara sıra karıştırın.

  • Soğuyan çikolata sosunu servis tabağındaki irmik tatlısının üzerine gezdirin.

  • Son olarak tatlının üzerine çikolata parçaları veya Hindistan cevizi serperek servis edin.


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