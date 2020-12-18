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Klasik dolmalara rakip: Soğan dolması nasıl yapılır?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 18.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Klasik dolmalara rakip: Soğan dolması nasıl yapılır?

Her yemeğin içinde kendisine yer bulan soğan, bu sefer başlı başına yemek oldu. Soğan dolması; pirinç, kıyma ve çeşitli baharatlarla hazırlanan enfes bir ana yemek oluyor. İşte klasik biber dolmasına rakip olan doğan dolması tarifinin detayları.

Soğan sevmeyenlerin bile tadına hayran kaldığı soğan dolmasını denemek ister misiniz? Hem lezzetli hem de sağlıklı olan soğan dolmasının detayları geliyor, buyursunlar.

MALZEMELER

200 gram kıyma
8 adet soğan
2 su bardağı pirinç
1 adet domates
1 adet biber
2 kuru soğan
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı biber salçası
Bir su bardağı sıvı yağ
Yarım demet maydanoz
3 diş sarımsak
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Bir tutam taze nane
Bir tatlı kaşığı kuru nane
Bir tatlı kaşığı pul biber
Bir çay kaşığı karabiber
Bir çay kaşığı tuz

Sosu için:

Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir çay kaşığı tuz
Bir tatlı kaşığı kuru nane
Su

HAZIRLANIŞI

Çukur bir tencerenin yarısına kadar su doldurun.
Soğanları soyun ve yarısına gelecek şeklinde ortasına derin bir çizik atın.
Ardından soğanları kaynayan suyun içerisine atın.
Kısık ateşte soğanlar kesildiği yerden ayrılmaya başlayıncaya kadar 3-4 dakika haşlayın.
Daha sonra kevgir yardımıyla soğanları suyun içinden alın ve soğumaya bırakın. Bu aşamada soğanları soğuk suya tutmayın ve suyun içine tuz atmayın.
Dolmanın harcını hazırlamak için eti yoğurma kabına alın.
İçine kuru soğanı ve domatesleri yemeklik doğrayın.
Sarımsakları rendeleyin.
Maydanozları kıyın ve biberi ince ince doğrayın.
Ardından pirinç ile birlikte biber salçasını ve domates salçasını ekleyin.
Son olarak pirinci, baharatları, tuzu ve bir çay bardağı suyu da ekleyip yoğurmaya başlayın.
Haşlayıp soğuttuğunuz soğanları katlarından ayırın.
Dolmayı yapacağınız tencerenin tabanına tereyağını koyun ve eritin.
Yağ tamamen eridiğinde domates salçasını ilave edin ve 2-3 dakika kavurun.
Daha sonra ocağın altını kapatın ve katlarından ayırdığınız soğanlardan bir tanesini elinize alın.
Hazırladığınız iç harçtan bolca alın ve soğanın içine koyarak sarın.
Sardığınız soğanı tencerenin içine dik bir şekilde yerleştirin.
Harcınız bitene kadar dolmaları doldurun ve tencereye dizin.
Ocağın altını kısık ateşte açarak pişirmeye başlayın.
Dizilen soğan dolmasının üzerine 1 çay bardağı suyu ilave edin. 1 çay bardağı yetersiz kalırsa çok az miktarda biraz daha su ilave edebilirsiniz. Ancak fazlaya kaçmayın. Çünkü soğan dolması çok fazla su isteyen bir dolma değildir.
Suyu da ilave ettikten sonra dolmaların üzerinde sıvı yağı gezdirin ve pişirmeye devam edin.
olsun.

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