Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif

Kırmızı mercimeğin çorbadan başlayıp mercimekli köfteye kadar uzanan yolculuğunda uğramadığınız birçok farklı tarif var aslında. Bu nedenle çorba, sulu yemek ya da salata gibi herkesin bildiği tariflere girmeyelim. "Alışılmışın dışına çıkmanın zararı olmaz, tadı olur" dedirtecek yeni tariflerle, sahnede kırmızı mercimek...

KIRMIZI MERCİMEKLİ KREP TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Yarım demet maydanoz

Tatlandırmak için karabiber ve kimyon

HAZIRLANIŞI

Mercimeği mümkünse bir gece önceden ıslatın. Eğer vaktiniz yoksa mercimeği haşlayarak da tarifinizi hazırlayabilirsiniz.

Islatmış olduğunuz mercimeği çukur bir kapta blenderdan geçirin.

Blenderdan geçirdiğiniz mercimeğin içine ince ince kıydığınız maydanoz, yumurta, süt, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

Isıttığınız yapışmaz tavayı zeytinyağı ile yağladıktan sonra tavaya karışımınızdan bir kepçe dökün.

Tavanın yüzeyine dağılan krebinizin üstünde minik gözenekler oluşmaya başlayınca krebi ters yüz edin ve diğer tarafın da pişmesini sağlayın.

Kırmızı mercimekli krebiniz hazır. Afiyet olsun!

KIRMIZI MERCİMEK KÖFTESİ

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yumurta

1 yemek kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

Yarım soğan rendesi

Yarım bağ maydanoz veya kişniş

3 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

Yıkadığınız mercimeğin üstünü örtecek kadar sıcak su dökün ve beklemeye alın.

Maydanoz, sarımsak ve soğanı doğrayın.

Yumuşayan mercimeği blenderdan geçirin.

Pürüzsüz hale gelen mercimeğin içine doğradığınız malzemeleri ekleyip karıştırın.

1 yumurta, salça ve baharatlarınızı da ekleyip karıştırın.

Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin.

Yapışmaz tavada ısıttığınız yağda köfteleri kızartın. Afiyet olsun!

MERCİMEKLİ LAPA

MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

Yarım su bardağı bulgur

3 su bardağı su

Tuz, karabiber

Tereyağı, pul biber (üstüne gezdirmek için)

HAZIRLANIŞI