Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif

Kırmızı mercimeğin çorbadan başlayıp mercimekli köfteye kadar uzanan yolculuğunda uğramadığınız birçok farklı tarif var aslında. Bu nedenle çorba, sulu yemek ya da salata gibi herkesin bildiği tariflere girmeyelim. "Alışılmışın dışına çıkmanın zararı olmaz, tadı olur" dedirtecek yeni tariflerle, sahnede kırmızı mercimek...
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 çay bardağı süt
1 yumurta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Yarım demet maydanoz
HAZIRLANIŞI
Mercimeği mümkünse bir gece önceden ıslatın. Eğer vaktiniz yoksa mercimeği haşlayarak da tarifinizi hazırlayabilirsiniz.
Islatmış olduğunuz mercimeği çukur bir kapta blenderdan geçirin.
Blenderdan geçirdiğiniz mercimeğin içine ince ince kıydığınız maydanoz, yumurta, süt, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.
Isıttığınız yapışmaz tavayı zeytinyağı ile yağladıktan sonra tavaya karışımınızdan bir kepçe dökün.
Tavanın yüzeyine dağılan krebinizin üstünde minik gözenekler oluşmaya başlayınca krebi ters yüz edin ve diğer tarafın da pişmesini sağlayın.
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1 yumurta
1 yemek kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
Yarım soğan rendesi
Yarım bağ maydanoz veya kişniş
3 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
HAZIRLANIŞI
Yıkadığınız mercimeğin üstünü örtecek kadar sıcak su dökün ve beklemeye alın.
Maydanoz, sarımsak ve soğanı doğrayın.
Yumuşayan mercimeği blenderdan geçirin.
Pürüzsüz hale gelen mercimeğin içine doğradığınız malzemeleri ekleyip karıştırın.
1 yumurta, salça ve baharatlarınızı da ekleyip karıştırın.
Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin.
MALZEMELER
1 su bardağı mercimek
Yarım su bardağı bulgur
3 su bardağı su
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Mercimeği 3 su bardağı suyun içinde dağılana kadar pişirin.
Dağılan mercimeğe bulgur ve baharatları ekleyip ocaktan alın.
Karışımınız çok yoğun bir çorba kıvamı alacak.
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