YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif

Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif

02.11.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofralarınızın baş tacı kırmızı mercimeği hep aynı yöntemlerle pişirmek zorunda değilsiniz. Kırmızı mercimek köftesi ya da krep yapmak gibi akla gelmeyen tarifler başta olmak üzere saymakla bitiremeyeceğiniz lezzetleri denemekten çekinmeyin. İşte kırmızı mercimeği değişik şekillerde kullanabileceğiniz ve denemeye değer tarifler...

Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif

Kırmızı mercimeğin çorbadan başlayıp mercimekli köfteye kadar uzanan yolculuğunda uğramadığınız birçok farklı tarif var aslında. Bu nedenle çorba, sulu yemek ya da salata gibi herkesin bildiği tariflere girmeyelim. "Alışılmışın dışına çıkmanın zararı olmaz, tadı olur" dedirtecek yeni tariflerle, sahnede kırmızı mercimek...

KIRMIZI MERCİMEKLİ KREP TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz

  • Yarım demet maydanoz

  • Tatlandırmak için karabiber ve kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Mercimeği mümkünse bir gece önceden ıslatın. Eğer vaktiniz yoksa mercimeği haşlayarak da tarifinizi hazırlayabilirsiniz.

  • Islatmış olduğunuz mercimeği çukur bir kapta blenderdan geçirin.

  • Blenderdan geçirdiğiniz mercimeğin içine ince ince kıydığınız maydanoz, yumurta, süt, kabartma tozu ve tuzu ekleyin.

  • Isıttığınız yapışmaz tavayı zeytinyağı ile yağladıktan sonra tavaya karışımınızdan bir kepçe dökün.

  • Tavanın yüzeyine dağılan krebinizin üstünde minik gözenekler oluşmaya başlayınca krebi ters yüz edin ve diğer tarafın da pişmesini sağlayın.

  • Kırmızı mercimekli krebiniz hazır. Afiyet olsun!

KIRMIZI MERCİMEK KÖFTESİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım soğan rendesi

  • Yarım bağ maydanoz veya kişniş

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Kimyon

  • Pul biber

  • Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Yıkadığınız mercimeğin üstünü örtecek kadar sıcak su dökün ve beklemeye alın.

  • Maydanoz, sarımsak ve soğanı doğrayın.

  • Yumuşayan mercimeği blenderdan geçirin.

  • Pürüzsüz hale gelen mercimeğin içine doğradığınız malzemeleri ekleyip karıştırın.

  • 1 yumurta, salça ve baharatlarınızı da ekleyip karıştırın.

  • Harcınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin.

  • Yapışmaz tavada ısıttığınız yağda köfteleri kızartın. Afiyet olsun!

MERCİMEKLİ LAPA

MALZEMELER

  • 1 su bardağı mercimek

  • Yarım su bardağı bulgur

  • 3 su bardağı su

  • Tuz, karabiber

  • Tereyağı, pul biber (üstüne gezdirmek için)

HAZIRLANIŞI

  • Mercimeği 3 su bardağı suyun içinde dağılana kadar pişirin.

  • Dağılan mercimeğe bulgur ve baharatları ekleyip ocaktan alın.

  • Karışımınız çok yoğun bir çorba kıvamı alacak.

  • Erittiğiniz tereyağının içine pul biberinizi de ekleyip tabağa aldığınız lapanızın üstüne dökün. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı Yayaların üzerine aracı sürdü, takla atınca bırakıp kaçtı
PARTNERAile boyu kutlama!Aile boyu kutlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spiker yaşadığı korkunç tacizi anlattı! Tepkiler isyan ettirdi

Ünlü spiker yaşadığı korkunç tacizi anlattı! Tepkiler isyan ettirdi

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Hem sağlığa hem de keseye zarar! Bu yemekleri ikinci kez ısıtırsanız...

Hem sağlığa hem de keseye zarar! Bu yemekleri ikinci kez ısıtırsanız...

Çikolataya doyacağınız 3 farkı tarif

Çikolataya doyacağınız 3 farkı tarif

Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

Tiryakilere alternatif kahve tarifleri

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.