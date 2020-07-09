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Klavyedeki bu kısayolları kimse bilmiyor! O tuşlara basarsanız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İster masaüstü ister notebook olsun, söz konusu bilgisayarlar ise pratik bir kullanım işinizi kolaylaştırır. Özellikle gün boyu bilgisayar kullanmanız gerekiyorsa mousea ya da touchpade daha az tıklamanız, hem daha verimli çalışmanızı sağlar hem de gün sonunda daha az yorulmuş olursunuz. Peki, bilgisayar kullanırken işinizi kolaylaştıracak klavye kısayolları neler?

Klavyedeki bu kısayolları kimse bilmiyor! O tuşlara basarsanız...

Bir ofiste masa başında çalışıyorsanız ya da bir öğrenci olarak ödevlerle uğraşıyorsanız bilgisayarı sıklıkla kullanmanız gerekiyor demektir. İşlerinizi tamamlamak için gün içerisinde bilgisayarı aktif bir şekilde uzun süre kullanıyorsanız bazı kısayolları bilmek size avantaj sağlayabilir. Kısayollar sayesinde belirli işlemleri gerçekleştirmek için daha az vakit harcar ve kendinize kolaylık sağlamış olursunuz.

PRATİK KLAVYE KISAYOLLARI

  • Ctrl + A: Bu kısayol, bir belgedeki veya penceredeki tüm öğeleri seçmenizi sağlar. Örneğin, bir Word dosyasındaki yazıların tamamını seçmek istiyorsanız Ctrl + A ile bu komutu kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
  • Ctrl + B: Bir dosyada ya da panelde yer alan bir yazının belirli bir kısmını bold, yani kalın olarak değiştirmek istiyorsanız o bölümü seçtikten sonra Ctrl + B ile işlemi tamamlayabilirsiniz.
  • Ctrl + C: Bir dosyayı, yazıyı ya da fotoğrafı seçip kopyalamak için mouse ile sağ tıklayıp, "Kopyala" demenize gerek yok. İstediğiniz öğeyi seçtikten sonra Ctrl + C dediğinizde kopyalama işlemini gerçekleştirmiş olursunuz.
  • Ctrl + F: Bu kısayol sayesinde bir sayfada istediğiniz kelime veya kelime öbeğini aratabilirsiniz. Örneğin, 1000 satırlık bir Excel dosyasında adınızı arıyorsanız Ctrl + F tuşlarına dokunduktan sonra çıkan pencereye adınızı yazabilirsiniz.
  • Ctrl + H: Bir arama motorunda "Geçmiş" kısmına göz atmak istiyorsanız bu kısayoldan faydalanabilirsiniz.
  • Ctrl + V: Bir dosyayı, yazıyı ya da fotoğrafı kopyaladıktan sonra sıra yapıştırma işlemine geldiğinde mousea ya da touchpade dokunmadan bu komutu gerçekleştirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken Ctrl ve V tuşlarına aynı anda dokunmak!
  • Ctrl + X: Herhangi bir öğeyi kesmek istediğinizde o öğeyi seçtikten sonra Ctrl + X'i tuşlayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.
  • Ctrl + Y: Ctrl + Z ile geri aldığınız bir işlemi yinelemek için Ctrl + Y kısayolunu kullanabilirsiniz.
  • Ctrl + Z: Yaptığınız herhangi bir işlemi geri almak için bu kısayoldan yararlanabilirsiniz.
  • Ctrl + Shift + N: Yeni bir klasör oluşturmak istediğinizde sağ tıklayıp "Yeni" deyip "Klasör" seçeneğine tıklamakla uğraşmak istemiyorsanız Ctrl + Shift + N ile işinizi kolayca halledebilirsiniz. İnternet tarayıcınızda özel moda geçmek istediğinizde de aynı kısayolu kullanabilirsiniz.
  • Ctrl + Shift + T: Yanlışlıkla kapattığınız bir sekmeyi kolayca açmanın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz? Bu kısayol sayesinde kapattığınız sekmeleri teker teker geri açabilirsiniz.
  • Shift + Delete: Bir dosyayı sildiğinizde onun Geri Dönüşüm Kutusu'na gitmesini istemiyorsanız bu kısayolla bilgisayarınızdan tamamen silebilirsiniz.
  • Windows + L: Bilgisayarınızın başından kalkarken ekranı kapatmak için bu kısayolu kullanabilirsiniz. Böylece başkaları bilgisayarınızı kurcalayamaz.
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