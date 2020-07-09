Klavyedeki bu kısayolları kimse bilmiyor! O tuşlara basarsanız...

Bir ofiste masa başında çalışıyorsanız ya da bir öğrenci olarak ödevlerle uğraşıyorsanız bilgisayarı sıklıkla kullanmanız gerekiyor demektir. İşlerinizi tamamlamak için gün içerisinde bilgisayarı aktif bir şekilde uzun süre kullanıyorsanız bazı kısayolları bilmek size avantaj sağlayabilir. Kısayollar sayesinde belirli işlemleri gerçekleştirmek için daha az vakit harcar ve kendinize kolaylık sağlamış olursunuz.

PRATİK KLAVYE KISAYOLLARI