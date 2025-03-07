Kleopatra'nın doğduğu şehir çürüyor! 7.000'den fazla bina risk altında... Kademeli şekilde ortadan kayboluyorlar

Mısır'ın tarihi kenti İskenderiye, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle büyük bir tehdit altına giriyor. Earth's Future adlı bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya göre, son 10 yılda İskenderiye'nin sahil şeridindeki binaların çökme oranı dramatik bir şekilde arttı. Yılda bir binadan, yılda 40 binaya kadar çıkan bir çökme oranı, bu tarihi kentin karşılaştığı tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

BİNALAR RİST ALTINDA

Kleopatra'nın doğum yeri ve ünlü İskenderiye Kütüphanesi'ne ev sahipliği yapan bu 2.300 yıllık liman kenti, son 20 yılda 280 binasını kıyı erozyonu nedeniyle kaybetti. Makaleye göre, gelecekte 7.000'den fazla binanın daha çökme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. 2014 ile 2020 yılları arasında ise 86 bina tamamen çökerken, 201 bina kısmen çökmüş ve bu olaylar 85 kişinin ölümüne yol açmış.

KADEMELİ KAYBOLUŞ

Güney Kaliforniya Üniversitesi Viterbi Mühendislik Okulu'ndan su bilimcisi Essam Heggy, bu kayıpların maddi değerinin çok ötesinde olduğunu belirterek, "Bir zamanlar uzak iklim riskleri gibi görünen şeyler artık gerçek," diyerek İskenderiye'nin alarm verdiğini vurguladı. Aynı zamanda araştırmanın ortak yazarı olan Heggy, tarihi kıyı şehirlerinin kademeli olarak ortadan kaybolduğuna dikkat çekti.

ADETA ÇÜRÜTÜYOR

İskenderiye'deki bu yapısal çöküşler, deniz seviyelerinin yükselmesi ve deniz suyunun şehri çevreleyen yeraltı suyuna sızması sonucu meydana geliyor. Bu su, binaların temellerine zarar vererek çökme riskini artırıyor. Ayrıca, tuzlu su, binaların çelik takviyelerini aşındırarak yapıları daha da zayıflatıyor.