Klima değil, yanlış kullanım hasta ediyor

Yaz mevsimiyle birlikte artan klima kullanımı beraberinde bazı şikayetleri de getiriyor. Normalin üzerine çıkan sıcaklık değerleri ve yüksek nem nedeniyle kullanımı giderek artan klimalar, kas ağrılarından üst solunum yolu rahatsızlıklarına, alerjiden lejyoner hastalığına kadar pek çok nedenle sağlığımız açısından tehdit olarak görülüyor. Klima yüzünden hasta olmamak için doğru kullanımın önemine dikkat çeken Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, bunun için uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Klimaların tek başına hastalık nedeni sayılamayacağını, ancak yanlış kullanımın bazı zararlı sonuçları olduğunu belirten Prof. Dr. Mirici, “Klimalar ya da genel anlamıyla iklimlendirme sistemleri uygun kullanıldığı takdirde solunum sistemini olumsuz etkilemez. Buna karşın yanlış klima kullanımı sağlığımızı etkileyebiliyor” dedi. Mirici, “Küresel iklim değişikliği nedeniyle giderek ısınan dünyamızda klimaların yaşamımızdan çıkarmak mümkün değil. Ancak doğru kullanım ile zararlarını önleyebiliriz” derken, uyulması gereken kullanım kurallarını şöyle özetledi: