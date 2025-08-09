Klozet kapağını kaldırdı hayatının şokunu yaşadı! Takipçileri uyardı hastaneye koştu

Kanada’nın Montréal kentinde yaşayan Alison Doyle evinin banyosunda korku dolu anlar yaşadı. Doyle’un TikTok’ta paylaştığı ve 5,8 milyondan fazla izlenen videoyla gündeme geldi. “Günüm mahvoldu” diyen Doyle, klozet kapağını kaldırdığında suyun içinde küçük bir yarasa gördüğünü anlattı.

BACAĞINDAKİ ÇİZİĞİ GÖRÜNCE...

Yarasayı kurtarmayı planlayan genç kadın, bir takipçisinin “Kuduz kapmak için ufak bir çizik yeter” uyarısı üzerine bacağındaki yeni çizikten endişelenen Doyle, hastaneye gitmeye karar verdi.

Hastanede kuduz tedavisine başlanan Doyle, ilk gün beş doz aşı yapıldığını, sonraki günlerde üç doz daha olacağını belirterek toplamda sekiz enjeksiyon uygulanacağını söyledi.