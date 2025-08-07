Mynet Trend

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar büyük tehlike için uyardı... Bunu yapmayın

Birçok insan gittiği mekanlarda bakterilerden korunmak adına klozete tuvalet kağıdı seriyor. Fakat bu durum bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili olarak uzmanlar kritik bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar büyük tehlike için uyardı... Bunu yapmayın
Melih Kadir Yılmaz

Birçok insan özellikle gittikleri restoran ve kafelerde klozete tuvalet kağıdı serip oturuyor. Fakat bunun zararlı bir noktası ortaya çıktı. Uzman isimlere göre bunu yapmak hatalı.

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar büyük tehlike için uyardı... Bunu yapmayın 1

Yapılan araştırmalar, klozetlerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve idrar yolları hastalıklarının taşınması açısından riskli olduğu düşüncesini çürütmüş oldu. Fakat bu durum klozetlerin üzerinde hiç bakteri olmadığı anlamını taşımıyor.

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar büyük tehlike için uyardı... Bunu yapmayın 2

ASIL SORUN BURADA BAŞLIYOR

Sabah'ın haberine göre bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Philip Tierno'ya göre, derimiz koruyucu bir bariyer görevi görüyor. Ancak asıl tehlike, insanların umumi tuvaletlere girdiğinde ilk olarak sifonu çekip ve klozetin üzerine tuvalet kağıdı sermesi ile başlıyor.

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar büyük tehlike için uyardı... Bunu yapmayın 3

HASTALIKLARIN YAYILMASININ ASIL NEDENİ ELLERİMİZ

Sifon çekilirken, klozetin kapağı kapatılmadığı takdirde tuvaletin içerisindeki tüm bakteriler ortama yayılır. Klozetin üzerine tutunamayan bakteriler, tuvalet kağıdına tutunarak üzerine yerleşir. Hastalıkların yayılmasının asıl nedeni ise ellerimizdir.

Klozete tuvalet kağıdı serip oturuyorsanız dikkat! Uzmanlar büyük tehlike için uyardı... Bunu yapmayın 4

ELLERİMİZİ SIKLIKLA YIKAMAMIZ GEREKİYOR

Klozetin üzerine tuvalet kağıdı serdiğimizde, mikroplarla temas eden ellerimiz nedeniyle hastalıklara yakalanma riskimiz çok daha yüksek.

O yüzden ellerimizi sıklıkla yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi sabunlayıp en az 20 saniye ovaladıktan sonra iyice yıkamak hastalıkları %50 önlüyor.

Mynet'in Sesi
