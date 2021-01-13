Knidos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Knidos Antik Kenti tarihi, hakkında kısa bilgi

Deniz turizmi için gelenlerin bile görmeden dönmediği bir antik kent burası. Antik çağlarda önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olmasıyla bilinen Knidos Antik Kenti tarih sahnesindeki önemli isimlerin de vatanı. Antik çağlardan günümüze kalan en önemli miraslardan biri olan Knidos hakkında detaylı bilgiyi yazıda bulabilirsiniz.
Knidos Antik Kenti Muğla İli, Datça İlçesi, Reşadiye Yarımadası’nın en uç kısmında Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yer alıyor. Antik kente Palamutbükü minibüsleri ile ya da bireysel aracınızla tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Deniz yoluyla da antik kente gidilebiliyor.
Knidos Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayın.
Knidos-Datça arası 35 km
Knidos-Marmaris arası 99 km
Arkeolojik veriler, Knidos Antik Kenti'ni ilk inşa edenlerin Helenistik ve Roma dönemi yerleşimi olduğunu işaret ediyor. Knidos; bilim, mimarlık ve sanatta da oldukça ileri bir kentmiş. Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos burada yaşamış.
Doktor Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos’ta kurmuşlar. Eudoksus’un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olan güneş saatini Knidos örenyerinde görebilirsiniz.
Şehir, anakara ve Kap Krio denilen ada kısmı olmak üzere iki bölümden meydana geliyor. Ada ile kara parçası arasındaki deniz sonradan doldurulmuş, böylece iki ayrı liman elde edilmiş. Bunlardan, kuzeyde daha küçük olana Kuzey Limanı denmiş. Bu liman askeri amaçlı kullanılmış. Diğer yandaki güney limanı ise ticaret gemilerine ayrılmış.
Ören yerinin en güzel noktası, her iki limana hakim konumdaki Afrodit Tapınağı. Yuvarlak planlı tapınağın çapı 17 metreymiş. Afrodit heykeli tapınağın ortasında duruyormuş.
Çok eski bir efsaneye göre, bu küçücük ülkenin, halkı tarafından sevilen iyi bir kralı; kralın, biri kız biri oğlan ikiz çocukları varmış. Kızının adı Bedya, oğlunun adı ise Dadya imiş. Aradan yıllar geçip çocuklar büyümüş ve Dadya yakışıklı bir prens, Bedya ise güzeller güzeli bir prenses olmuş. Kral, iyice yaşlanıp yorgun düştüğünde bu küçük ülkesini ikiye ayırdığı yarımadanın batı kısmını, akşamları temsil eden Bedya’ya, doğu kısmını ise şafakları temsil eden Dadya’nın yönetimine bırakmış.
Bir gün kral hastalanmış, öleceği günü beklerken çocuklarının ülkesinin gelecek yıllarda da böyle barış ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamak için bir yol düşünmüş. İki prensliğin tam ortasında, şimdilerde Hacamat Dağı denen dağın yamacında kendisine bir mezar yeri seçmiş. Efsane düşünülerek bu dağa uzaktan bakıldığında, kayaların şekli orada yatmakta olan kralın siluetine benzetiliyor. Babalarının ölümünden sonra da barış içinde yaşayan ikiz kardeşler de uzun yıllar sonunda bu dünyaya veda etmişler. Ölümlerinden sonra ülkeleri kendi adlarıyla anılmış; batı kısmına Bedya, doğu kısmına Dadya denmiş. Zaman içinde bölgede kurulan şehirlerden Dadya topraklarında olanına Eski Knidos, Bedya topraklarında olanına ise Knidos denmiş.
Knidos Antik Kenti'nde görebileceğiniz bir çok tarihi yapı bulunuyor. Bunlar; Demeter Kutsal Alanı, Propylon ve basamaklı cadde, küçük odeon, Roma dönemine ait Bouleuterionu, Aphrodite Tapınağı, Bizans Kilisesi, Korinth Tapınağı, Dionysos Tapınağı, Roma Mezarı, Hellenistik Stoa, Agora, Anıtsal Yapı'dır.
Knidos Antik Kenti giriş ücreti 2021 yılı için 14 TL. Müze kart ile ücretsiz gezebilirsiniz. Ziyaret saatleri;
Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 20:00
Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 08:30
Kapanış Saati: 17:30
İletişim: 02524121459
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