Knidos Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? Knidos Antik Kenti tarihi, hakkında kısa bilgi

Deniz turizmi için gelenlerin bile görmeden dönmediği bir antik kent burası. Antik çağlarda önemli bir ticaret, kültür ve sanat merkezi olmasıyla bilinen Knidos Antik Kenti tarih sahnesindeki önemli isimlerin de vatanı. Antik çağlardan günümüze kalan en önemli miraslardan biri olan Knidos hakkında detaylı bilgiyi yazıda bulabilirsiniz. KNİDOS ANTİK KENTİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Knidos Antik Kenti Muğla İli, Datça İlçesi, Reşadiye Yarımadası’nın en uç kısmında Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yer alıyor. Antik kente Palamutbükü minibüsleri ile ya da bireysel aracınızla tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Deniz yoluyla da antik kente gidilebiliyor. Knidos Antik Kenti yol tarifi için buraya tıklayın. Knidos-Datça arası 35 km

Knidos-Marmaris arası 99 km KNİDOS ANTİK KENTİ TARİHİ Arkeolojik veriler, Knidos Antik Kenti'ni ilk inşa edenlerin Helenistik ve Roma dönemi yerleşimi olduğunu işaret ediyor. Knidos; bilim, mimarlık ve sanatta da oldukça ileri bir kentmiş. Tarihin büyük astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, doktor Euryphon, ünlü ressam Polygnotos ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan İskenderiye Feneri'nin mimarı Sostratos burada yaşamış.

Doktor Euryphon ve öğrencileri zamanının ikinci büyük tıp okulunu Knidos’ta kurmuşlar. Eudoksus’un geliştirdiği ve dönemin büyük buluşu olan güneş saatini Knidos örenyerinde görebilirsiniz. Şehir, anakara ve Kap Krio denilen ada kısmı olmak üzere iki bölümden meydana geliyor. Ada ile kara parçası arasındaki deniz sonradan doldurulmuş, böylece iki ayrı liman elde edilmiş. Bunlardan, kuzeyde daha küçük olana Kuzey Limanı denmiş. Bu liman askeri amaçlı kullanılmış. Diğer yandaki güney limanı ise ticaret gemilerine ayrılmış. Ören yerinin en güzel noktası, her iki limana hakim konumdaki Afrodit Tapınağı. Yuvarlak planlı tapınağın çapı 17 metreymiş. Afrodit heykeli tapınağın ortasında duruyormuş. KNİDOS ANTİK KENTİ HİKAYESİ Çok eski bir efsaneye göre, bu küçücük ülkenin, halkı tarafından sevilen iyi bir kralı; kralın, biri kız biri oğlan ikiz çocukları varmış. Kızının adı Bedya, oğlunun adı ise Dadya imiş. Aradan yıllar geçip çocuklar büyümüş ve Dadya yakışıklı bir prens, Bedya ise güzeller güzeli bir prenses olmuş. Kral, iyice yaşlanıp yorgun düştüğünde bu küçük ülkesini ikiye ayırdığı yarımadanın batı kısmını, akşamları temsil eden Bedya’ya, doğu kısmını ise şafakları temsil eden Dadya’nın yönetimine bırakmış.