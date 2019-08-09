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Knives Out’tan Daniel Craig’li yeni kare

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Gizemli bir cinayeti konu alan "Knives Out" filminden yeni bir kare yayınlandı.

Knives Out’tan Daniel Craig’li yeni kare

Rian Johnson'ın yönetmenliğini üstlendiği "Knives Out" filminden yeni bir kare yayınlandı. Paylaşılan görselde Daniel Craig ve Lakeith Stanfield'in karakterlerini görüyoruz.

Yönetmen Rian Johnson, bir hayli tartışılan Star Wars: The Last Jedi’ın ardından Knives Out filmiyle izleyicilerin gönlünü kazanmaya çalışacak. Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Katherine Langford, Lakeith Stanfield, Jaeden Martell ve Christopher Plummer gibi önemli isimleri bir araya getiren film, bu kadroyla beklentileri zirveye taşıdı. Yönetmen, filmle ilgili olarak "Alfred Hitchcock ile Agatha Christie'nin buluşması" tanımını kullandı.

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"Knives Out" suç romanı yazarı Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunmasıyla başlar. Film, öldürülen suç romanı yazarı Harlan Thrombey’nin cinayetini araştıran Dedektif Benoit Blanc’ın hikayesini ve Thrombey’nin tanıdıklarıyla görüşmelerini izleyeceğiz.

Knives Out, Amerika'daki izleyicileriyle 27 Kasım 2019'da buluşacakken, ülkemiz için bir vizyon tarihi bulunmuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Knives Out Chris Evans daniel craig

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