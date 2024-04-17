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Kobra Murat gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 17:32
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Roman müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kobra Murat, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olduğunu duyurmuştu. Kobra Murat son olarak Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı. Paylaşımı kısa sürede içerisinde gündem olmayı başardı.

Kobra Murat gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medyada yorum yağdı

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler farklı giyim tarzı ve sempatik halleri ile dikkat çekiyor.

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Divandiler sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Şarkıcı geçtiğimiz günlerde ikinci kez ameliyat olacağını duyurmuştu. Sevenlerinden helallik isteyen ünlü isim ikinci kez ameliyat olmuştu.

"HER HALİNİ SEVİYORUZ"

Kobra Murat bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi. Instagram hesabından gençlik fotoğrafını paylaştı.

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Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Kobra Murat'ın gençlik haline sosyal medyada yorum yağdı.

Ünlü ismin paylaşımına "Her yaşın ayrı güzelliği var", "Yine gençsiniz", "Her halini seviyoruz" gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


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