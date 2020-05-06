Koca Bulma Sanatı konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bulma Sanatı filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Bora Onur ve Ferhat Uzandağ'un birlikte yaptığı 2018 yapımı Koca Bulma Sanatı filminin konusu merak ediliyor. Başrolünde Ahmet Kayakesen ve Begüm Öner'in yer aldığı Koca Bulma Sanatı filmi, üniversiteden bu yana arkadaş olan üç genç kadının aşkı hiçe sayıp evlenilecek doğru adamı bulmak için harcadıkları çabayı konu ediniyor.
Ahmet Kayakesen- Tibet
Begüm Önet- Gizem
Kimya Gökçe- Aytaç
Nihan Tarhan
Orçun Kaptan
Fatih Serbest
Kerem Poyraz Kayaalp
Amir Garipler
Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştır. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri vardır; bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmak... Daha henüz aşkı tatmadan, koca bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı sanata dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatında30'larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının doğro adamı bulmak için giriştikleri maceralar ekrana geliyor.
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