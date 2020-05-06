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Koca Bulma Sanatı konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bulma Sanatı filmi ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 20:19 | Son Güncelleme

Kahkaha dolu Türk film Koca Bulma Sanatı bu akşam Fox Tv ekranlarında yayınlanıyor. Romantik komedi filmi Koca Bulma Sanatı'nın konusu ve oyuncu kadrosu da internette araştırılıyor. Filmde, üç yakın kadın arkadaşın başından geçenler komik bir dille anlatılıyor. Peki Koca Bulma Sanatı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Koca Bulma Sanatı konusu nedir, oyuncuları kimler? Koca Bulma Sanatı filmi ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Bora Onur ve Ferhat Uzandağ'un birlikte yaptığı 2018 yapımı Koca Bulma Sanatı filminin konusu merak ediliyor. Başrolünde Ahmet Kayakesen ve Begüm Öner'in yer aldığı Koca Bulma Sanatı filmi, üniversiteden bu yana arkadaş olan üç genç kadının aşkı hiçe sayıp evlenilecek doğru adamı bulmak için harcadıkları çabayı konu ediniyor.

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KOCA BULMA SANATI FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Kayakesen- Tibet

Begüm Önet- Gizem

Kimya Gökçe- Aytaç

Nihan Tarhan

Orçun Kaptan

Fatih Serbest

Kerem Poyraz Kayaalp

Amir Garipler

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KOCA BULMA SANATI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaştır. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri vardır; bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmak... Daha henüz aşkı tatmadan, koca bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki neredeyse bu arayışı sanata dönüştürmüşlerdir. Koca bulma sanatında30'larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının doğro adamı bulmak için giriştikleri maceralar ekrana geliyor.

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