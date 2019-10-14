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Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı

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YAŞAM  | 14.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'ye (16) cinsel istismarda bulunan 11 kişinin tutuklanmasının ardından devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Tutuklananlardan bedensel engelli kişinin, R.G. ile para karşılığı birlikte olması için tutuklanan diğer şüpheliler tarafından getirildiği öğrenildi.

Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 5 kişi daha tutuklandı

Karamürsel’de, R.G.'nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu önceki gün polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi.

Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde, bir süre arkadaşlık yapıp ardından birlikte yaşamaya başladığı E.C.’nin (18), kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini ve 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını söyledi.

11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

R.G. koruma altına alınırken, soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 12 kişi, 4 Ekim günü, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 1 kişi serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklandı.

4 Ekim günü olaya tepki gösteren vatandaşların toplanması üzerine polis ekipleri, adliyenin önünde geniş güvenlik önlemleri almıştı.

5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma devam ederken, 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 6 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında bedensel engelli bir kişinin olduğu ve bu kişinin arkadaşları tarafından R.G. ile birlikte olması için getirildiği öğrenildi.

(DHA)

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandıKocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı
16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında flaş gelişme: 7 kişi gözaltında16 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayında flaş gelişme: 7 kişi gözaltında
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