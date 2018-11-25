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Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 25.11.2018 20:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, eski bir binanın temelinde meydana gelen kayma sonucu tarihi mezar bulundu.

Kocaeli'de bir binanın temelinde tarihi mezar bulundu

Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki eski bir binanın temelinin kayması sonucu insan kemikleri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iskelet parçalarının bina temelinin kaymasıyla ortaya çıkan tarihi bir mezara ait olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri de bulunan kemikleri incelemek için Müze Müdürlüğü'ne götürdü.

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Mahalle sakinlerinden Erkan İşeri, gazetecilere yaptığı açıklama, komşusunun bir kafatası görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek, "Oturduğumuz bina yapılırken burada tarihi eser çıkmıştı, hatta Bizans mezarlığı çıkmıştı. O zaman durdurmuşlardı inşaatı ama bu onun devamı mı değil mi bilmiyoruz. Zaten bizim yan binaya ait alan." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli bina tarihi mezar

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