Mynet Trend

Kocaeli'de genç kızlara laf attığı iddia edilen gruba linç girişimi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 09.06.2019 09:00 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sokaktaki genç kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen alkollü şahıslar, toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istedi. Polisin biber gazı ile dağıttığı kalabalıktan 20 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Yüzbaşılar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar Sahilinde alkol alan bir grup, yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Çevrede bulunanlar da şahıslara tepki gösterdi. Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık, sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları linç etmek istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafların dağılmasını istedi. Taraflar dağılmayınca biber gazı ile müdahale edildi. Olaya karışan 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yaşanan gerginlik bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi görünüyor.

Kaynak: DHA

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Tam bin 400 kilo! 'Paşa' rekora koşuyorTam bin 400 kilo! 'Paşa' rekora koşuyor
Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş birbirine girdiBeykoz'da restoranları yanan iki kardeş birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Herkes tedirgin! Geceleri ortaya çıkıyor

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Gece yarısı aile faciası! Çok sayıda ölü var!

Milli futbolcudan çıldırtan paylaşım

Milli futbolcudan çıldırtan paylaşım

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlginç olay: Düğün yaptığı eşi evli çıkınca...

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İlahi Rap görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bin 400 kiloluk boğa rekora koşuyor

Tam bin 400 kilo! 'Paşa' rekora koşuyor

Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş arasında kavga

Beykoz'da restoranları yanan iki kardeş birbirine girdi

Beyoğlu'nda iki kadın feci şekilde darp edildi

Beyoğlu'nda iki kadın feci şekilde darp edildi

Yoğun talep olan dağ çileğini kilosu 120 liradan satıyorlar

Talep yağıyor! Kilosu 120 lira...

Evleri su bastı, yer altı şehri ortaya çıktı

Evleri su basınca ortaya çıktı: İnandıramadık

Liberyalı sevgilisiyle 3 yıldır evlenemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım bekliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.